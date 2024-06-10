İstanbul'da müsilaj kabusu geri mi döndü? "Görür görmez kaçın, denize girmeyin"
İstanbul Boğazı köpüklerle doldu, Avcılar sahillerinde ise müsilaj görülmeye başlandı. Boğaz'da oluşan köpüklerin müsilajı hatırlattığını belirten İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Müsilaj uyuyor, uykuda olan müsilajı kışın uyuyan ayılara benzetiyorum. Müsilajı görür görmez kaçın, denize girmeyin." uyarısında bulundu.
Marmara Denizi'nde 2020 yıllarında en üst seviyede görülen müsilaj Türkiye'nin gündeminde yer almış önlenmesi için çalışmalar başlatılmıştı.