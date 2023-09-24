İstanbul’da nikah iptal oldu, ailelerin kavgası sokağa taşındı
İstanbul Sultangazi’de evlenmek üzere olan çiftin nikahı, yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal oldu. Nikahın iptal olması üzerine, eşyaları almak için eve gelen erkek tarafıyla kız tarafı arasında kavga çıktı. Sokağa taşan kavgaya polis müdahale etti.
Sultangazi’de iptal olan nikah sonrası başlayan tartışma, sokağa taşınan kavgaya dönüştü.Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki genç arasında geçtiğimiz Cuma günü kıyılacak olan nikah iddiaya göre, yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edildi.