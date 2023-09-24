İstanbul’da nikah iptal oldu, ailelerin kavgası sokağa taşındı

İstanbul Sultangazi’de evlenmek üzere olan çiftin nikahı, yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal oldu. Nikahın iptal olması üzerine, eşyaları almak için eve gelen erkek tarafıyla kız tarafı arasında kavga çıktı. Sokağa taşan kavgaya polis müdahale etti.

İstanbul’da nikah iptal oldu, ailelerin kavgası sokağa taşındı - 1

Sultangazi’de iptal olan nikah sonrası başlayan tartışma, sokağa taşınan kavgaya dönüştü.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki genç arasında geçtiğimiz Cuma günü kıyılacak olan nikah iddiaya göre, yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da nikah iptal oldu, ailelerin kavgası sokağa taşındı - 2

Erkek tarafı dün akşam saatlerinde binanın giriş katında bulunan daireye gelerek, ev eşyalarını geri almak istedi.

Kız tarafı ile tartışan erkek tarafının zorla eve girmek istemesi sonrası tartışma yaşandı.
İstanbul’da nikah iptal oldu, ailelerin kavgası sokağa taşındı - 3

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sokak ortasında kavgaya tutuşan taraflar, tekme tokat birbirlerine saldırdı.
İstanbul’da nikah iptal oldu, ailelerin kavgası sokağa taşındı - 4

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Kavgaya karışan kişilerin gözaltına alındığı, tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
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