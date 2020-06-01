İstanbul'da normalleşmenin ilk günü

Corona virüs ile mücadele kapsamında bu hafta sonu dokuzuncu kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece 00.00 itibariyle sona erdi. Öte yandan Türkiye'nin 1 Haziran normalleşme adımları devreye girdi. İşte normalleşmenin ilk gününde İstanbul'dan kareler...
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DHA 01.06.2020 - 11:39
BEŞİKTAŞ
Normalleşme sürecinin başlamasıyla vatandaşların işlerine gitmek için daha çok özel araçlarını tercih ettiği görüldü.
Bunun yanı sıra servis araçlarının da trafiğe çıkmasıyla trafik yoğunluğu yaşandı.
Beşiktaş Meydan'ında alt yapı çalışmaları nedeniyle Barbaros Bulvarı üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
KAPALIÇARŞI
24 Mart'tan bu yana kapalı olan Kapalıçarşı, normalleşme adımları kapsamında bugün yeniden açıldı.
Bölge esnafının son hazırlıklarının yapıldığı görülürken, açılış öncesi dükkanlarına gelen esnaf heyecanlı olduğunu belirtti.
Esnaflardan bazıları bugün kalabalığın az olacağını bazıları ise çok olacağı söylüyor.
TOPLU TAŞIMA
TAKSİM
Yaklaşık 3 aydır sadece paket servis hizmeti veren mekanlar, bugünden itibaren belirli kurallar çerçevesinde açıldı.
İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'ndeki kimi kafe ve restoranlar müşterilerini kabul etmeye başladı.
Öte yandan kafe ve restoranlar haricinde giyim, kozmetik ve diğer mağazaların da bugün itibarıyla dükkanlarını açtığı ve hazırlıklarını sürdürdüğü görüldü.
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