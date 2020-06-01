İstanbul'da normalleşmenin ilk günü

BEŞİKTAŞ Normalleşme sürecinin başlamasıyla vatandaşların işlerine gitmek için daha çok özel araçlarını tercih ettiği görüldü.

Bunun yanı sıra servis araçlarının da trafiğe çıkmasıyla trafik yoğunluğu yaşandı.

KAPALIÇARŞI 24 Mart'tan bu yana kapalı olan Kapalıçarşı, normalleşme adımları kapsamında bugün yeniden açıldı.

Esnaflardan bazıları bugün kalabalığın az olacağını bazıları ise çok olacağı söylüyor.

TAKSİM Yaklaşık 3 aydır sadece paket servis hizmeti veren mekanlar, bugünden itibaren belirli kurallar çerçevesinde açıldı.

Öte yandan kafe ve restoranlar haricinde giyim, kozmetik ve diğer mağazaların da bugün itibarıyla dükkanlarını açtığı ve hazırlıklarını sürdürdüğü görüldü.