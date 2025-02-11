İstanbul’da okullar 12 Şubat'ta tatil

İstanbul’un yüksek kesimlerde yer alan ilçelerinde bu sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi ve Arnavutköy’de okullar bugün tatil edilirlen, yarın tüm il genelinde eğitime ara verildi. İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle yarın kentte eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul’un kuzeybatı kesiminde bu akşam saat 18.00’den yarın 18.00'e kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği bildirildi. Yükseklerde 15 santimetre kar birikintisine neden olması beklenen yağış nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul’da okullar 12 Şubat'ta tatil - 1

İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA

İstanbul'da kar yağışının yarın da etkili şekidel devam etmesi bekleniyor. 

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle yarın kentte eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.

Bu nedenle 12 Şubat 2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12 Şubat 2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da okullar 12 Şubat'ta tatil - 2

İstanbul’da uyarıları yapılan kar yağışı, bu sabah saatlerinden bu yana kentin yüksek noktalarında etkili olmayı sürdürüyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve sonraki saatlerde etkisini artırarak sürdüren kar yağışı nedeniyle Beylikdüzü, Başakşehir, Arnavutköy ve Avcılar’da trafikte yoğunluk yaşandı, kar lastiği bulunmayan araçlar zaman zaman kayarak kazaya neden oldu.

İstanbul’da okullar 12 Şubat'ta tatil - 3

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: ÖZEL ARAÇLARLA TRAFİĞE ÇIKMAYIN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM'da İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşullarına ilişkin bilgi verdi.

İmamoğlu, "Vatandaşımızın araç değil de toplu taşımayı kullanmak, belli bölgelerde yoğunlaşacak ve azalacak bir yağış tarifi yapılsa da bütün İstanbul'da bu hassasiyetin gösterilmesi, yarın gün içinde de aynı şekilde bu hassasiyetin gösterilmesi birkaç yönüyle fayda sağlayacaktır. Yoğun kar yağışı esnasında küreme, tuzlama ve diğer aktivitelerde ve hizmetlerde bulunacak vatandaşlarımızın ve araçların görevlerini daha sıhhatli ve daha sorunsuz yapmalarına fırsat tanıyacaktır.” diye konuştu. 

İstanbul’da okullar 12 Şubat'ta tatil - 4

METEOROLOJİ UYARDI: YARIN AKŞAMA KADAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki kar yağışı için yeni bir uyarıda bulundu.

İstanbul’un kuzeybatısı için yayımlanan uyarıda, bu akşam saat 18.00’den yarın akşam saat 18.00’e kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği ifade edildi.

Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeybatısı, Tekirdağ’ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

İstanbul’da okullar 12 Şubat'ta tatil - 5

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Yağış nedeniyle hava ulaşımında iptaller yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün yapılması planlanan uçuşların yüzde 5’i, yarın yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10’unun iptal edileceği bildirildi.

İstanbul’da okullar 12 Şubat'ta tatil - 6

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

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