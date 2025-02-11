İstanbul’da okullar 12 Şubat'ta tatil

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: ÖZEL ARAÇLARLA TRAFİĞE ÇIKMAYIN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM'da İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşullarına ilişkin bilgi verdi.

İmamoğlu, "Vatandaşımızın araç değil de toplu taşımayı kullanmak, belli bölgelerde yoğunlaşacak ve azalacak bir yağış tarifi yapılsa da bütün İstanbul'da bu hassasiyetin gösterilmesi, yarın gün içinde de aynı şekilde bu hassasiyetin gösterilmesi birkaç yönüyle fayda sağlayacaktır. Yoğun kar yağışı esnasında küreme, tuzlama ve diğer aktivitelerde ve hizmetlerde bulunacak vatandaşlarımızın ve araçların görevlerini daha sıhhatli ve daha sorunsuz yapmalarına fırsat tanıyacaktır.” diye konuştu.