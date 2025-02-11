İstanbul'da okullar bugün ve yarın tatil mi, kaç gün tatil? Okulları tatil edilen iller hangileri? Kar tatili olan illeri valilikler duyurdu
Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken birçok ilde okullara tatil açıklaması geldi. Özellikle İstanbul için yapılan uyarılar ardından bölgede okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyordu. Beklenen açıklama valiliklerden geldi. Peki, İstanbul'da okullar bugün ve yarın tatil mi, kaç gün tatil? Okulları tatil edilen iller hangileri?
Yurdun birçok şehrinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bazı kent merkezleri ve ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. İşte, 11 Şubat kar tatili olan iller listesi...