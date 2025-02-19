İstanbul'da okullar tatil edildi... Kar fırtınası 22'de başlayacak

İstanbul'da bir haftadır beklenen kar yağışı bazı bölgelerde şiddetini artırarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da okullar tatil edildi. Kar yağışının kent genelinde bugün saat 22.00'den sonra etkisini daha da artırması beklenirken kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da okullar tatil edildi... Kar fırtınası 22'de başlayacak - 1

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL

Soğuk hava dalgası İstanbul'a giriş yaptı.

İstanbul'da merakla beklenen "Okullar tatil mi?" sorusu yanıt buldu. İstanbul Valisi Davut Gül, yarın okulların tatil olduğunu duyurdu. 

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TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da okullar tatil edildi... Kar fırtınası 22'de başlayacak - 2

BEKLENEN KAR GELDİ

Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkili olan kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini arttırdı.

Başakşehir'deki öğrencilerin kar sevinci

İstanbul'da okullar tatil edildi... Kar fırtınası 22'de başlayacak - 3

Yüksek kesimlerin ardından kent genelinde de etkili olmaya başlayan kar yağışı Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş'da da etkisini gösteriyor.

Anadolu Yakası'nın Ümraniye ilçesinde de kar yağışı başladı.

Yoğun yağışın etkili olduğu kentin bazı bölgeleri beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlemeye çalışıyor.

İstanbul'da okullar tatil edildi... Kar fırtınası 22'de başlayacak - 4

Kar yağışının şiddetli olduğu Kemerburgaz Havalimanı yolu beyaza büründü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karla mücadele ekipleri, İstanbul Havalimanı yolunu açık tutmak için tuzlama ve yol temizleme çalışması yapıyor. Kar nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar yavaş seyrediyor.

İstanbul'da okullar tatil edildi... Kar fırtınası 22'de başlayacak - 5

İstanbul Havalimanı çevresinde yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri de havalimanı çevresindeki yollarda ve pistlerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı sonrası iptal olan seferler dışında hava trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.

İstanbul'da okullar tatil edildi... Kar fırtınası 22'de başlayacak - 6

İBB'DEN SMS

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da üç gün sürecek olan kar yağışına ilişkin vatandaşları SMS ile uyardı.

İBB tarafından cep telefonlarına gönderilen SMS mesajında, şunlar denildi:

"Değerli İstanbullular; yoğun kar yağışının şehrimizi 3 gün etkilemesi bekleniyor. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde. Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, toplu taşıma araçlarının kullanılması, kar lastiği ve zincirsiz araçların kullanılmaması önemlidir."

İstanbul'da okullar tatil edildi... Kar fırtınası 22'de başlayacak - 7

SAAT SAAT RAPORLANDI

Bugün saat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

İstanbul'da okullar tatil edildi... Kar fırtınası 22'de başlayacak - 8

KAR KALINLIĞI 40 CM’Yİ BULABİLİR

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm,
E-5 ile TEM arasında 10-30 cm,
TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm,
Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

İstanbul'da okullar tatil edildi... Kar fırtınası 22'de başlayacak - 9

BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

Yarın akşamdan itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İstanbul'da okullar tatil edildi... Kar fırtınası 22'de başlayacak - 10

AKOM, kamu kurumları ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğalgaz ve elektrik tesisatlarının korunması ve sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi gerektiğini dile getirdi.

İstanbul'da okullar tatil edildi... Kar fırtınası 22'de başlayacak - 11

Hava koşullarının İstanbul’da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi tavsiye edildi.

İstanbul'da okullar tatil edildi... Kar fırtınası 22'de başlayacak - 12

BAKANLIKTAN SEFER İPTALLERİ AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. İstanbul'da kar ve buzlanma riskine karşı İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. 

Açıklamada sefer iptalleriyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı; 

İstanbul Havalimanında 19 Şubat Çarşamba günü yüzde 15’e kadar, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 20 kapasite azaltılmasına karar verilmiştir.

Türk Hava Yolları’nın günlük ortalama 1000 uçuş gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda, 19 Şubat 2025 tarihinde yaklaşık 150 uçuşunun; 21 Şubat 2025 tarihinde ise yaklaşık 200 uçuşunun iptal edileceği öngörülmektedir. Bu sayılar anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre kesinlik kazanacaktır.

İstanbul'da okullar tatil edildi... Kar fırtınası 22'de başlayacak - 13

THY'DEN UÇUŞ İPTALİ

Türk Hava Yolları (THY) perşembe ve cuma günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.” denildi.

İstanbul'da okullar tatil edildi... Kar fırtınası 22'de başlayacak - 14

İptal edilen uçuşların, uçuş bilgisiyle havayolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi gerekiyor.

İstanbul'da okullar tatil edildi... Kar fırtınası 22'de başlayacak - 15

VALİLİKTEN UYARI

İstanbul Valiliği, kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre il genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının, 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Kar yağışının vatandaşların hayatında oluşturabileceği olumsuz etkilerin önüne geçebilmek için bir dizi tedbirin hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, alınan tedbirleri şöyle sıralandı:

"Bu kapsamda, İstanbul Afet Müdahale Planı (TAMP), 19 Şubat Çarşamba günü saat 08.30 itibarıyla AFAD İl Merkezi ve 39 ilçede 24 saat esasıyla çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamında oluşturulan 23 ana çalışma grubu, bu süreçte çalışmalarına aralıksız devam edecektir. Otoyol, köprü, viyadük ve tüm ana yollarda buzlanmalara karşı karayolları, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ekiplerimiz ve özel otoyol işletmecileri planlanmış faaliyetleri yerine getirecektir. Emniyet birimleri, kar lastiği denetimlerini aralıksız devam ettirecektir. Otoyol kenarlarında oluşturulan depo alanlarının, kar yağışının yoğunluğunu artırdığı saatlerde, yüksek tonajlı araçlara öncelik verilecek şekilde araç konuşlanma merkezi olarak kullanılması sağlanacaktır."

Evsizlerin sokakta kalmasına kesinlikle izin verilmeyeceği, bu süreçte de evsiz ve sokakta yaşayan vatandaşların önceden belirlenen konaklama mekanlarına yerleştirilmeye devam edileceği belirtilen açıklamada, sokakta yaşayan evsizlerin 112'ye bildirilmelerinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, tedbirlere ilişkin, "Elektrik, su, doğal gaz ve diğer altyapı hizmetlerinde mevcut müdahale ekip sayıları artırılarak yaşanabilecek sorunların daha hızlı çözülmesi sağlanacaktır. Acil sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık tedavi hizmetleri ekiplerimiz takviye edilmiştir. Olası yolda kalma durumlarında beslenme çalışma grubu gerekli tedbirleri alacak ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir." ifadelerine de yer verildi.

İstanbul'da okullar tatil edildi... Kar fırtınası 22'de başlayacak - 16

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN" UYARISI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir uyarı geldi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından "İBB olarak sorumluluk alanımızda olan tüm yollarda bütün araçlarımız ve çalışanlarımızla görev başındayız." diyerek şunları kaydetti:

"Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve havalimanı bağlantıları gibi çevrede farklı kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan yerlerle ilgili işbirliği halindeyiz.

İlçe belediyelerimiz de teyakkuz halinde olacak, belediyelerimize solüsyon ve tuz desteği sağladık, merkezi noktalarda yaya akslarında solüsyon çalışması yapılıyor.

En önemli nokta ise trafik. Olağanüstü şekilde olması beklenen yağışlarda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde mutlaka kış lastiği ve zincirle çıkılması önemlidir. Bu tür zamanlarda ani buzlanmadan kaynaklı çok sayıda küçük kaza da meydana gelebiliyor ve tüm trafiği aksatacak noktaya varabiliyor.

UZAKTAN ÇALIŞMA ÇAĞRISI

Engelli, hamile, yaş almış vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmeleri, trafiğe çıkmamaları gereklidir, idari izin duyuruları yapılacaktır.

Okulların tatil durumuyla ilgili duyurularını takip ediniz, uzaktan çalışma olanağı olan bütün iş yerlerinin bu sisteme geçmesi önemlidir.

Bu tür zamanlarda yüksek tonajlı araçların trafikte kalmaları bütün bölgeyi felç edecek müdahaleyi engelleyecek bir tablo ortaya çıkarabiliyor bu sebeple bu araçların trafiğe çıkmaması, hiçbir şekilde risk alınmaması gereklidir.

Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Sokak hayvanları için besleme çalışmalarımız devam edecek.

Olası durumlarda ALO153 Çözüm Merkezimiz 7/24 hizmet veriyor."

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