İstanbul'da okullar tatil edildi... Kar fırtınası 22'de başlayacak

BAKANLIKTAN SEFER İPTALLERİ AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. İstanbul'da kar ve buzlanma riskine karşı İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada sefer iptalleriyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı;

İstanbul Havalimanında 19 Şubat Çarşamba günü yüzde 15’e kadar, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 20 kapasite azaltılmasına karar verilmiştir.

Türk Hava Yolları’nın günlük ortalama 1000 uçuş gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda, 19 Şubat 2025 tarihinde yaklaşık 150 uçuşunun; 21 Şubat 2025 tarihinde ise yaklaşık 200 uçuşunun iptal edileceği öngörülmektedir. Bu sayılar anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre kesinlik kazanacaktır.