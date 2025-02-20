İstanbul’da okullar 21 Şubat Cuma günü tatil mi? (İstanbul Valisi Davut Gül'den kar tatili açıklaması)
İstanbul bir haftadır beklenen kar yağışının etkisi altına girdi. Kentin yüksek kesimleri dün etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. İstanbul Valiliği, okulları bugün tatil etti. Peki İstanbul’da okullar yarın tatil olacak mı? İstanbul Valisi Davut Gül, 21 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.
İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.
Dün başlayan kar yağışı, kentin yükseklerini beyaza bürüdü.
Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, ara sokaklarda ve bazı yollarda olumsuzluklara neden oldu.
İstanbul Valiliği, dün aldığı kararla bugün okulları tatil etti.
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