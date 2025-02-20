İstanbul’da okullar 21 Şubat Cuma günü tatil mi? (İstanbul Valisi Davut Gül'den kar tatili açıklaması)

İstanbul Valisi Davut Gül, dün akşam saatlerinde kar yağışı nedeniyle yaşanan olumsuzluklara karşı mücadele eden ekipleri ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları denetledi.



Valilik koordinasyonunda devam eden çalışmalarda 10 bin 417 araç ve 35 bin 731 personelin görev yaptığı, kar kalınlığının merkez ve güney ilçelerde 5 ila 10 santimetre, kuzey ilçelerde ise 30 ila 35 santimetreye ulaştığı kaydedildi.



İstanbul Valisi Gül'ün, Hasdal-Kemerburgaz-Göktürk güzergahı üzerinde görev yapan Karayolları ekiplerini, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerindeki polis ve jandarma uygulama noktalarını, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Bakım İşletme Merkezi'ni, Yassıören Bakımevi'ni, Kuzey Marmara Otoyolu Garipçe Yerleşkesi'ni, AFAD İl Müdürlüğünü ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde denetlediği aktarıldı.