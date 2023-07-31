İstanbul’da öldürülen taksiciye veda | Son yolculuğuna meslektaşları uğurladı
İstanbul Gaziosmanpaşa’da kullandığı taksiye ateş edilmesi sonucu yaşamını yitiren 31 yaşındaki Samet Kubiloğlu, çok sayıda taksicinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, “Yaralılardan ve ateş edenlerden kimse yakalanamadı. Artık can güvenliğimiz yok. Kimi taşıdığımızı bilmiyoruz.” diyerek cinayete tepki gösterdi.
Beyoğlu’ndan aldığı 3 yolcuyla seyir halindeyken Gaziosmanpaşa’da kimliği belirsiz kişilerin ateş açması sonucu yaşamını yitiren 31 yaşındaki Samet Kubiloğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Kubiloğlu’nun cenaze törenine çok sayıda taksici esnafı katıldı.