İstanbul’da öldürülen taksiciye veda | Son yolculuğuna meslektaşları uğurladı

İKİ KIZ ÇOCUĞU VARDI

Genç taksicinin acılı annesi Meral Kubiloğlu, “Daha 31'ine yeni girdi. İki tane kız çocuğumuz var. Onlara yazık değil mi. Onlar babasız kaldı. Ne yapacaksanız yapın onları bulun. Bakın bir sürü taksici çocuklar burada. Hepsi anne diyor bana. Tanımıyorum bile onları.” dedi.