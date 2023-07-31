İstanbul’da öldürülen taksiciye veda | Son yolculuğuna meslektaşları uğurladı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da kullandığı taksiye ateş edilmesi sonucu yaşamını yitiren 31 yaşındaki Samet Kubiloğlu, çok sayıda taksicinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, “Yaralılardan ve ateş edenlerden kimse yakalanamadı. Artık can güvenliğimiz yok. Kimi taşıdığımızı bilmiyoruz.” diyerek cinayete tepki gösterdi.

İstanbul’da öldürülen taksiciye veda | Son yolculuğuna meslektaşları uğurladı - 1

Beyoğlu’ndan aldığı 3 yolcuyla seyir halindeyken Gaziosmanpaşa’da kimliği belirsiz kişilerin ateş açması sonucu yaşamını yitiren 31 yaşındaki Samet Kubiloğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Kubiloğlu’nun cenaze törenine çok sayıda taksici esnafı katıldı.

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İstanbul’da öldürülen taksiciye veda | Son yolculuğuna meslektaşları uğurladı - 2

İKİ KIZ ÇOCUĞU VARDI

Genç taksicinin acılı annesi Meral Kubiloğlu, “Daha 31'ine yeni girdi. İki tane kız çocuğumuz var. Onlara yazık değil mi. Onlar babasız kaldı. Ne yapacaksanız yapın onları bulun. Bakın bir sürü taksici çocuklar burada. Hepsi anne diyor bana. Tanımıyorum bile onları.” dedi.

İstanbul’da öldürülen taksiciye veda | Son yolculuğuna meslektaşları uğurladı - 3

TAKSİCİLER TEPKİLİ

İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar ise "Yaralılardan ve ateş edenlerden kimse yakalanamadı. Artık can güvenliğimiz yok. Kimi taşıdığımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

İstanbul’da öldürülen taksiciye veda | Son yolculuğuna meslektaşları uğurladı - 4

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise olayın emniyet tarafından araştırıldığını söyledi. Taksici esnafının her an benzer olaylarla karşılaştığını söyleyen Aksu, “Kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz. Bütün camiamızın başı sağ olsun. Kendisinin de mekanı cennet olsun.” dedi.

İstanbul’da öldürülen taksiciye veda | Son yolculuğuna meslektaşları uğurladı - 5

Cenaze namazının ardından Samet Kubiloğlu'nun cenazesi, meslektaşlarının konvoyu eşliğinde Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü.

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