İstanbul’da ölümle biten kısa mesafe kavgasında 12 yıl hapis istemi

İstanbul Beyoğlu’nda evine gitmek için durdurduğu taksinin şoförü tarafından, kısa mesafe nedeniyle araca alınmayan Fas uyruklu adam, taksici tarafından dövüldü. Kavga esnasında, yere düşüp başını asfalta vuran adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Taksici olayın ardından tutuklanırken, olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Taksici Doğan G.’nin 18 yıla kadar hapsi istendi. Yaşamını yitiren Fas uyruklu Jamal Doumane’nin avukatı, iddianameyi kabul etmediklerini söyledi.

İstanbul’da ölümle biten kısa mesafe kavgasında 12 yıl hapis istemi - 1

İstanbul Beyoğlu’nda Doğan G. isimli taksici, kısa mesafe nedeniyle götürmeyip tartıştığı Fas uyruklu yolcusu Jamal Doumane’i dövdü. Olay sırasında yere düşerek başını çarpan adam beyin kanaması geçirip ağır yaralandı. Hastanede yaşamını yitiren adamı döven taksici, ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Olayın medyaya yansımasının ardından harekete geçen savcılık, ev hapsi cezası verilen taksicinin yeniden gözaltına alınması talimatını verdi. Savcılığın itirazı üzerine bir kez daha gözaltına alınan taksici tutuklandı.

Ağustos ayında yaşanan olaya ilişkin soruşturma tamamlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da ölümle biten kısa mesafe kavgasında 12 yıl hapis istemi - 2

“TAKSİCİ DİREKT OLARAK SALDIRDI”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi’nde Fas uyruklu Jamal Doumane’nin cadde üzerinde sanık Doğan G.’nin kullanmış olduğu taksiye binmek için el kaldırdığı ancak taksinin durmadan yoluna devam ettiği sırada Doumane’nin taksinin bagaj kısmına eliyle vurduğu anlatıldı.

İddianamede, taksici Doğan G.’nin kısa süre sonra aracını sağa çekerek araçtan indiği ve direk olarak Jamal Doumane’ye saldırdığı ifade edildi.

İlk olarak boğazını sıktığı, aralarındaki tartışmanın devam ettiği, müştekiye tekme attığı ve müştekinin Doğan G.’ye doğru yaklaştığı aktarıldı.

Doğan G.’nin kendisine yaklaşan Doumane'ye tekrar dönerek sert bir şekilde ittirmesiyle yere düştüğü ifade edildi.

İddianamede kamera görüntülerinde müşteki ve şüphelinin birbirlerine yumrukla vurdukları, yere düşen Douamane’nin yere düştüğünde baygın olduğu, çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı ancak hastanede yaşamını yitirdiği anlatıldı.
İstanbul’da ölümle biten kısa mesafe kavgasında 12 yıl hapis istemi - 3

“ÖLDÜRME KASTI YOK”

Şüpheli Doğan G.’nin soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, seyir halindeyken aracına zarar verilmesi nedeniyle aracından indiğini, müştekiye sözlü olarak tepki verdiğini ancak tekme ve yumruk attığını anlattı.

Doğan G., sonrasında aracına dönmek için hamle yaptığını ancak Doumane’nin kendisine saldırmaya devam ettiğini ve alkollü olması nedeniyle dengesini kaybettiğini ifade etti.

İddianamede, şüpheli Doğan G.’nin öldürme kastıyla hareket etmediği, yaralamak kastıyla hareket ettiği ancak olayın ölümle sonuçlandığı vurgulandı.
İstanbul’da ölümle biten kısa mesafe kavgasında 12 yıl hapis istemi - 4

KAFASINA ALDIĞI DARBEYLE ÖLDÜ

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda ise Jamal Doumane’nin ölüm nedenin kafa travmasına bağlı beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu olduğu belirtildi.

12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, şüpheli Doğan G.’nin kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheli Doğan G., ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
İstanbul’da ölümle biten kısa mesafe kavgasında 12 yıl hapis istemi - 5

AVUKATTAN İTİRAZ

Doumane’nin avukatı Kerim Bahadır Şeker, “Biz kasten öldürme suçundan yargılanmasını istiyoruz. Biz İBB’ye başvuruda bulunduk ve UKOME'den taksi içerisindeki görüntüleri istedik ancak İBB tarafından taksi görüntülerinin olmadığı tarafımıza iletildi. Sonuç olarak 8 yıl ile 12 yıl arasındaki cezanın yatar infaz 4 yıl olacak. 4 yıl sonrada tutuklu kaldığı sürede göz önüne alındığında ilk duruşmada açık cezaevine geçecek. Hatta tahliyesi bile söz konusu olabilir. İddianameyi garemet olarak değerlendiriyoruz. Eksik değil tamamen yanlış hazırlanmış bir iddianame.” açıklamasını yaptı.

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