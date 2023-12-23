İstanbul’da ölümle biten kısa mesafe kavgasında 12 yıl hapis istemi
İstanbul Beyoğlu’nda evine gitmek için durdurduğu taksinin şoförü tarafından, kısa mesafe nedeniyle araca alınmayan Fas uyruklu adam, taksici tarafından dövüldü. Kavga esnasında, yere düşüp başını asfalta vuran adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Taksici olayın ardından tutuklanırken, olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Taksici Doğan G.’nin 18 yıla kadar hapsi istendi. Yaşamını yitiren Fas uyruklu Jamal Doumane’nin avukatı, iddianameyi kabul etmediklerini söyledi.
İstanbul Beyoğlu’nda Doğan G. isimli taksici, kısa mesafe nedeniyle götürmeyip tartıştığı Fas uyruklu yolcusu Jamal Doumane’i dövdü. Olay sırasında yere düşerek başını çarpan adam beyin kanaması geçirip ağır yaralandı. Hastanede yaşamını yitiren adamı döven taksici, ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Olayın medyaya yansımasının ardından harekete geçen savcılık, ev hapsi cezası verilen taksicinin yeniden gözaltına alınması talimatını verdi. Savcılığın itirazı üzerine bir kez daha gözaltına alınan taksici tutuklandı.Ağustos ayında yaşanan olaya ilişkin soruşturma tamamlandı.