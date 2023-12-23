İstanbul’da ölümle biten kısa mesafe kavgasında 12 yıl hapis istemi

AVUKATTAN İTİRAZ

Doumane’nin avukatı Kerim Bahadır Şeker, “Biz kasten öldürme suçundan yargılanmasını istiyoruz. Biz İBB’ye başvuruda bulunduk ve UKOME'den taksi içerisindeki görüntüleri istedik ancak İBB tarafından taksi görüntülerinin olmadığı tarafımıza iletildi. Sonuç olarak 8 yıl ile 12 yıl arasındaki cezanın yatar infaz 4 yıl olacak. 4 yıl sonrada tutuklu kaldığı sürede göz önüne alındığında ilk duruşmada açık cezaevine geçecek. Hatta tahliyesi bile söz konusu olabilir. İddianameyi garemet olarak değerlendiriyoruz. Eksik değil tamamen yanlış hazırlanmış bir iddianame.” açıklamasını yaptı.