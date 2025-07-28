İstanbul'da ormanlık alanda şüpheli ölüm: Başına çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış ceset bulundu

İstanbul Sarıyer'de yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.