İstanbul'da ormanlık alanda şüpheli ölüm: Başına çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış ceset bulundu

İstanbul Sarıyer'de yol kenarındaki ormanlık alanda başına siyah çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış 25 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Ayrıca cesedin yanında Rusça yazılı not bulundu.

İstanbul'da ormanlık alanda şüpheli ölüm: Başına çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış ceset bulundu - 1

İstanbul Sarıyer'de yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da ormanlık alanda şüpheli ölüm: Başına çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış ceset bulundu - 2

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin incelemelerinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'da ormanlık alanda şüpheli ölüm: Başına çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış ceset bulundu - 3

BAŞINA ÇÖP POŞETİ GEÇİRİLMİŞ

Olay yeri inceleme ekipleri, 25 yaşlarında olduğu düşünülen erkek cesedinin başında çöp poşeti olduğunu ve bantlanmış halde olduğunu gördü.

İstanbul'da ormanlık alanda şüpheli ölüm: Başına çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış ceset bulundu - 4

RUSÇA NOT BULUNDU

Cesedin yanında Rusça not ve siyah askılı çantası içinde cep telefonu, İstanbul ulaşım kartı, paralar ve çeşitli eşyalar olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında boğularak öldürüldüğü düşünülen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İstanbul'da ormanlık alanda şüpheli ölüm: Başına çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış ceset bulundu - 5

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu soruşturuyor.

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