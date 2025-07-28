İstanbul'da ormanlık alanda şüpheli ölüm: Başına çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış ceset bulundu
İstanbul Sarıyer'de yol kenarındaki ormanlık alanda başına siyah çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış 25 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Ayrıca cesedin yanında Rusça yazılı not bulundu.
İstanbul Sarıyer'de yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.