İstanbul’da otel çalışanları ve taksicilerden turistlere dolandırıcılık tuzağı: "Telegram gruplarında pazarlık yapılıyor" iddiası

İstanbul’un turistik noktalarından Sultanahmet’te bir taksicinin otel çalışanlarıyla birlikte turistlere kurduğu oyun, diğer taksiciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İddiaya göre, otelle anlaşıp turistleri fahiş fiyattan taşıyan taksici, diğer taksicilerin tepkisiyle karşılaştı. Taksiciler, bazı meslektaşlarının Telegram grubu üzerinden otel çalışanlarıyla haberleşerek turistleri dolandırdığını iddia etti.

İstanbul’da otel çalışanları ve taksicilerden turistlere dolandırıcılık tuzağı: "Telegram gruplarında pazarlık yapılıyor" iddiası - 1

İstanbul’da otel çalışanları ile taksicilerin, turistlere kurduğu dolandırıcılık tuzağı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sultanahmet bölgesinde çalışan taksiciler, iddiaya göre otellerden aldıkları turistleri taksimetre fiyatının iki katına anlaşarak taşıyan meslektaşlarına tepki gösterdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da otel çalışanları ve taksicilerden turistlere dolandırıcılık tuzağı: "Telegram gruplarında pazarlık yapılıyor" iddiası - 2

Taksiciler tarafından kaydedilen görüntülerde, otelden turisti alarak aracına götüren taksici, ardından otel çalışanı ile el sıkışıyor.

Otel çalışanı ise taksiciye turistten ne kadar ücret alacağını tembihliyor.

İstanbul’da otel çalışanları ve taksicilerden turistlere dolandırıcılık tuzağı: "Telegram gruplarında pazarlık yapılıyor" iddiası - 3

Görüntüleri kaydeden taksiciler, turistin araca binmesinin ardından meslektaşının yanına giderek tepki gösteriyor.

İstanbul’da otel çalışanları ve taksicilerden turistlere dolandırıcılık tuzağı: "Telegram gruplarında pazarlık yapılıyor" iddiası - 4

TELEGRAMDA YOLCU PAZARLIĞI YAPIYORLAR

Edinilen bilgilere göre; özellikle otellerin yoğun olduğu tarihi Sultanhanmet bölgesinde bazı otel çalışanları ve taksiciler arasında kurulan Telegram gruplarından turist yolcu pazarlığı yapılıyor.

İstanbul’da otel çalışanları ve taksicilerden turistlere dolandırıcılık tuzağı: "Telegram gruplarında pazarlık yapılıyor" iddiası - 5

Otel çalışanları, komisyon karşılığı turistleri anlaştıkları taksicilerin fahiş fiyattan taşınmasını sağlıyor.

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