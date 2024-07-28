İstanbul’da otel çalışanları ve taksicilerden turistlere dolandırıcılık tuzağı: "Telegram gruplarında pazarlık yapılıyor" iddiası
İstanbul’un turistik noktalarından Sultanahmet’te bir taksicinin otel çalışanlarıyla birlikte turistlere kurduğu oyun, diğer taksiciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İddiaya göre, otelle anlaşıp turistleri fahiş fiyattan taşıyan taksici, diğer taksicilerin tepkisiyle karşılaştı. Taksiciler, bazı meslektaşlarının Telegram grubu üzerinden otel çalışanlarıyla haberleşerek turistleri dolandırdığını iddia etti.
İstanbul’da otel çalışanları ile taksicilerin, turistlere kurduğu dolandırıcılık tuzağı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sultanahmet bölgesinde çalışan taksiciler, iddiaya göre otellerden aldıkları turistleri taksimetre fiyatının iki katına anlaşarak taşıyan meslektaşlarına tepki gösterdi.