İstanbul’da otel lobilerini mesken tutan iki hırsız tutuklandı

Hırsızlık Büro Amirliğinde yapılan soruşturmada şüphelilerin 10 Eylül Pazar günü Bakırköy’de bir otelde hırsızlık yaptıkları ve içinde dizüstü bilgisayar, 100 dolar, 300 dirhem, 300 lira ve iki cep telefonunu bulunduğu çantayı çaldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca 7 Ekim Cumartesi günü Bakırköy’de bir otel lobisinde mağdur C.E.’nin çantasının içinden 45 bin lirasını da çaldıkları belirlendi.