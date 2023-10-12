İstanbul’da otel lobilerini mesken tutan iki hırsız tutuklandı

İstanbul’da otel lobilerinde sandalyelere asılı çantaları çaldıkları iddia edilen 2 yabancı uyruklu şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da otel lobilerini mesken tutan iki hırsız tutuklandı - 1

İstanbul polisi son günlerde otel lobilerinde yaşanan çanta hırsızlıkları üzerine soruşturma başlattı. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin bir olayda güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da otel lobilerini mesken tutan iki hırsız tutuklandı - 2

Görüntülerde otel lobisinde müşteri gibi dolaşan şüphelinin, telefonla konuşuyor gibi yaparak sandalyede asılı çantayı aldığı, içindeki cüzdanı çaldıktan sonra yerine bıraktığı görüldü.

İstanbul’da otel lobilerini mesken tutan iki hırsız tutuklandı - 3

BİRİNİN 5, DİĞERİNİN 10 SUÇ KAYDI VAR

Polis kısa süre içinde kimliğini tespit ettiği şüpheli ve suç ortağını gözaltına aldı. Cezayir doğumlu şüpheli Mohammed E.H.A.B.’nın daha önceden 5, Filistin uyruklu Ahmed Ş.'nin ise 10 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin kaldığı otel odasında yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 18 bin 200 lira, 450 Euro ve 300 dolar para ele geçirildi.

İstanbul’da otel lobilerini mesken tutan iki hırsız tutuklandı - 4

Hırsızlık Büro Amirliğinde yapılan soruşturmada şüphelilerin 10 Eylül Pazar günü Bakırköy’de bir otelde hırsızlık yaptıkları ve içinde dizüstü bilgisayar, 100 dolar, 300 dirhem, 300 lira ve iki cep telefonunu bulunduğu çantayı çaldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca 7 Ekim Cumartesi günü Bakırköy’de bir otel lobisinde mağdur C.E.’nin çantasının içinden 45 bin lirasını da çaldıkları belirlendi.
İstanbul’da otel lobilerini mesken tutan iki hırsız tutuklandı - 5

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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