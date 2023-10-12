İstanbul’da otel lobilerini mesken tutan iki hırsız tutuklandı
İstanbul’da otel lobilerinde sandalyelere asılı çantaları çaldıkları iddia edilen 2 yabancı uyruklu şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul polisi son günlerde otel lobilerinde yaşanan çanta hırsızlıkları üzerine soruşturma başlattı. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin bir olayda güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti.