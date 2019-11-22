İstanbul'da oto hırsızlığı operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da çalıntı lüks araçların şasi numaralarını değiştirerek sattıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin bu yöntemle sattığı 22 lüks araca da el konuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin ağır hasarlı lüks araçların şasi numaralarını çaldıkları benzer marka ve modeldeki araçların şasi numaralarıyla değiştirerek piyasaya sürdüğünü belirledi.


Soruşturma kapsamında, 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 zanlı yakalandı.


Şebekenin şasi değiştirme yöntemiyle sattığı belirlenen 22 lüks araca da el konuldu.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen çalıntı lüks araçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü otoparkında sergilendi.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER