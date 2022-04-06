İstanbul'da oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu

Haberler - DHA 06.04.2022 - 13:31
İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan yağmurla birlikte toz taşınması nedeniyle çamur yağdı.
Kadıköy ve Maltepe'de birçok vatandaş park yerlerindeki araçlarının üzerinin çamurla kaplandığını görünce şaşkınlık yaşadı.
Tozun etkisini yitirmesi ve yağmurun da sona ermesiyle birçok sürücü oto yıkamacılara akın etti.
Oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu.
Kadıköy'de oto yıkama sahibi Yunus Aslan, yoğunluktan yer kalmadığını belirterek, ''Yetiştirmeye çalışıyoruz. Araçların camlarından dışarısı gözükmüyor. Yoğunluk sabah 08.00’den beri böyle. Muhtemelen akşama kadar böyle devam eder'' diye konuştu.