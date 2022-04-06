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İstanbul'da oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu

İstanbul'da taşınan tozlar yağmurla birlikte çamur olarak yağdı. Araçları çamura bürünen sürücüler, oto yıkamacıların yolunu tutarken yıkamacılarda yoğunluk oluştu.

Haberler - DHA 06.04.2022 - 13:31

İstanbul'da oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu - 1

'da dün sabah saatlerinde başlayan yağmurla birlikte toz taşınması nedeniyle çamur yağdı.

İstanbul'da oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu - 2

Kadıköy ve Maltepe'de birçok vatandaş park yerlerindeki araçlarının üzerinin çamurla kaplandığını görünce şaşkınlık yaşadı.

İstanbul'da oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu - 3

Tozun etkisini yitirmesi ve yağmurun da sona ermesiyle birçok sürücü oto yıkamacılara akın etti.

İstanbul'da oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu - 4

Oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu.

İstanbul'da oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu - 5

Kadıköy'de oto yıkama sahibi Yunus Aslan, yoğunluktan yer kalmadığını belirterek, ''Yetiştirmeye çalışıyoruz. Araçların camlarından dışarısı gözükmüyor. Yoğunluk sabah 08.00’den beri böyle. Muhtemelen akşama kadar böyle devam eder'' diye konuştu.

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