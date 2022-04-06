İstanbul'da oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu

Kadıköy'de oto yıkama sahibi Yunus Aslan, yoğunluktan yer kalmadığını belirterek, ''Yetiştirmeye çalışıyoruz. Araçların camlarından dışarısı gözükmüyor. Yoğunluk sabah 08.00’den beri böyle. Muhtemelen akşama kadar böyle devam eder'' diye konuştu.