İstanbul'da otobüs krizi çözüldü: Belediye ile özel halk otobüsleri anlaştı

İstanbul'da özel halk otobüsleri, ödemelerini gecikmeli aldıkları gerekçesiyle bu sabah kontak kapattı. Toplu taşımada yoğunluğa neden olan kriz, belediye ile özel halk otobüsleri arasında sağlanan anlaşmayla çözüldü.

İstanbul'da otobüs krizi çözüldü: Belediye ile özel halk otobüsleri anlaştı - 1

İstanbul'da özel halk otobüsleri bu sabah kontak kapattı.

Ödemelerini düzensiz aldıklarını söyleyen otobüsler, sefer yapmadı.

Kriz, anlaşma sağlanması sonucu çözüldü.

İBB'den yapılan açıklamada, 2025 yılı ödeme planı üzerinde mutabık kalındığı kaydedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da otobüs krizi çözüldü: Belediye ile özel halk otobüsleri anlaştı - 2

"ÖDEMELER DÜZENSİZ VE GECİKMELİ"

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtilerek, 3 bin 41 özel halk otobüsünün kontak kapatacağı duyurulmuştu.

İstanbul'da otobüs krizi çözüldü: Belediye ile özel halk otobüsleri anlaştı - 3

DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Özel halk otobüsleri bugün İstanbul'da kontak kapatırken, sabahın erken saatlerinde bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

İstanbul'da otobüs krizi çözüldü: Belediye ile özel halk otobüsleri anlaştı - 4

MECİDİYEKÖY VE UZUNÇAYIR'DA YOĞUNLUK

Özellikle aktarmaların yapıldığı Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy'de, Anadolu Yakası'nda da Uzunçayır ve Kozyatağı'nda vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da otobüs krizi çözüldü: Belediye ile özel halk otobüsleri anlaştı - 5

"OTOBÜSÜM NEREDE" ÇALIŞMADI

İBB'nin sefer takip programı "Otobüsüm Nerede?" uygulamasında ise yoğunluk nedeniyle hat bazlı otobüs sefer saatleri ile otobüslerin duraklara geliş verisinin kullanılamadığı görüldü.

İstanbul'da otobüs krizi çözüldü: Belediye ile özel halk otobüsleri anlaştı - 6

İETT'den ayrı olarak bazı hatlarda tek başına hizmet veren özel halk otobüslerinin sefere çıkmaması birçok güzergahta yoğunluğu artırırken, yolcular, dolmuş, minibüs, taksi ve özel araç gibi alternatiflere yöneldi.

İstanbul'da otobüs krizi çözüldü: Belediye ile özel halk otobüsleri anlaştı - 7

İBB'DEN EK SEFER AÇIKLAMASI

İBB'den yapılan açıklamada İstanbulluların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için bu sabah İETT tarafından ek seferler koyulduğu ve güzergah düzenlemeleri yapıldığı belirtildi.

Ayrıca 1 Haziran'dan itibaren ödemelerin tekrar planlandığı ve tüm tedbirlerin alındığı aktarıldı.

İstanbul'da otobüs krizi çözüldü: Belediye ile özel halk otobüsleri anlaştı - 8

KRİZ ÇÖZÜLDÜ, SEFERLER DEVAM EDECEK

Ödemelerini gecikmeli ve düzensiz aldıklarını söyleyen özel halk otobüsleri ile İBB arasında öğle saatlerine doğru anlaşma sağlandı.

İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklmada, taraflar arasında bugün yapılan görüşmede 2025 yılı ödeme planı üzerinde mutabık kalındığı ve eylemin sonlandığı bildirildi.

İstanbul'daki özel halk otobüsü seferleri devam edecek.

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