İstanbul'da otobüs krizi çözüldü: Belediye ile özel halk otobüsleri anlaştı
İstanbul'da özel halk otobüsleri, ödemelerini gecikmeli aldıkları gerekçesiyle bu sabah kontak kapattı. Toplu taşımada yoğunluğa neden olan kriz, belediye ile özel halk otobüsleri arasında sağlanan anlaşmayla çözüldü.
İstanbul'da özel halk otobüsleri bu sabah kontak kapattı.
Ödemelerini düzensiz aldıklarını söyleyen otobüsler, sefer yapmadı.
Kriz, anlaşma sağlanması sonucu çözüldü.
İBB'den yapılan açıklamada, 2025 yılı ödeme planı üzerinde mutabık kalındığı kaydedildi.