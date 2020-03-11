İstanbul'da otobüslere virüs önlemi

İstanbul'da İETT ve özel halk otobüslerine sefer aralarında dezenfekte çalışmasına başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB) ekipleri, corona virüse karşı toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yaptı. Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy peronlarında İETT ve Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) seferler arasında dezenfekte edildi. Hijyen çalışmasında İBB Sağlık Daire Başkanlığı’ndan onaylı dezenfeksiyon sıvısı kullanıldı. Çalışmaların Corona ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmayı yönelik olduğu öğrenildi.