İstanbul’da otopark ücretleri uçtu

İstanbul’da özel işletmelerin belirlediği otopark ücretleri dikkat çekici bir hal aldı. Laleli’de özel bir otoparkı kullanmak isteyen otomobil sürücüleri 2 saate kadar 340 lira, cip ve minibüs sürücüleri ise 470 lira ödemek zorunda. Otomobillerin günlük ücreti ise bin 20 lira.

İstanbul’da otopark ücretleri uçtu - 1

İstanbul’da İSPARK otoparklarının yanı sıra özel işletmelerde zam yaptı. Laleli’de özel bir otoparkı kullanmak isteyen otomobil sürücüleri, 2 saat için 340 lira, cip ve minibüsler için 470 lira ödüyor. Aynı otoparkta otomobiller için aylık abonman fiyatı 10 bin lira, cip ve minibüsler için ise 14 bin lira.

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İstanbul’da otopark ücretleri uçtu - 2

Yine Laleli’de bir özel otoparkın giriş-çıkış ücretine 150 lira, aynı semtte başka bir otoparkta 15 dakika için 100 lira ödenirken, Beşiktaş’ta ise özel bir otoparkı kullanmak isteyenler 30 dakika için 100 lira ödüyor.

İstanbul’da otopark ücretleri uçtu - 3

Yüksek otopark ücretlerine karşı araç sahiplerinin haklarını aramaları gerektiğine dikkat çeken Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, fiyat listesi bulunmayan otoparklarda araç sahibinin ödediği bedelin fişini alarak tüketici hakem heyetine başvurabileceğini söyledi.

İstanbul’da otopark ücretleri uçtu - 4

“BELEDİYELERİN ÖNLEM ALMASI LAZIM”

Büyükşehirlerdeki yüksek otopark ücretlerine dikkat çeken Aydın Ağaoğlu fiyatlara ölçü getirilmesi gerektiğini belirterek, “Büyükşehirlerde otopark sorunu had safhada. Bazı fırsatçılarda belirli yerleri işgal ederek özellikle otopark bulunması zor olan merkezi yerlerde Şişli’de, Nişantaşı’nda, Laleli’de çok yüksek bedeller isteyebiliyorlar. Buna karşı büyükşehir belediyelerinin mutlaka bir önlem alması lazım.” dedi.

Ağaoğlu şöyle devam etti:

“Tarife komisyonunca bunlara yetki verilip ücretleri de belirlenmeli. Çünkü bilindiği üzere alışveriş merkezlerinde İBB bünyesindeki UKOME 3 saate kadar ücretsiz diyor, 3 saate kadar alınacak tarife komisyonu onayına tabiidir. Burada tartışmalar sonra erdi. Gerçi ücret alanlar var hala ama tüketici hakkını aradığında da ödediği ücreti geri alabiliyor. Fakat değnekçiler bitti diyoruz vale şirketleri kuruldu. Bunlar da fiyat belirlerken hiçbir ölçü tanımıyorlar. Ölçü yok çünkü. Mutlaka bir ölçü getirilmeli. Aksi halde vatandaş arabasını bırakıyor 1 saatliğine 500 lira para istiyorlar ve vatandaş şok geçiriyor.”
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