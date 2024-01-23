İstanbul’da otopark ücretleri uçtu

“BELEDİYELERİN ÖNLEM ALMASI LAZIM”

Büyükşehirlerdeki yüksek otopark ücretlerine dikkat çeken Aydın Ağaoğlu fiyatlara ölçü getirilmesi gerektiğini belirterek, “Büyükşehirlerde otopark sorunu had safhada. Bazı fırsatçılarda belirli yerleri işgal ederek özellikle otopark bulunması zor olan merkezi yerlerde Şişli’de, Nişantaşı’nda, Laleli’de çok yüksek bedeller isteyebiliyorlar. Buna karşı büyükşehir belediyelerinin mutlaka bir önlem alması lazım.” dedi.

Ağaoğlu şöyle devam etti:

“Tarife komisyonunca bunlara yetki verilip ücretleri de belirlenmeli. Çünkü bilindiği üzere alışveriş merkezlerinde İBB bünyesindeki UKOME 3 saate kadar ücretsiz diyor, 3 saate kadar alınacak tarife komisyonu onayına tabiidir. Burada tartışmalar sonra erdi. Gerçi ücret alanlar var hala ama tüketici hakkını aradığında da ödediği ücreti geri alabiliyor. Fakat değnekçiler bitti diyoruz vale şirketleri kuruldu. Bunlar da fiyat belirlerken hiçbir ölçü tanımıyorlar. Ölçü yok çünkü. Mutlaka bir ölçü getirilmeli. Aksi halde vatandaş arabasını bırakıyor 1 saatliğine 500 lira para istiyorlar ve vatandaş şok geçiriyor.”