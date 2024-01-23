İstanbul’da otopark ücretleri uçtu
İstanbul’da özel işletmelerin belirlediği otopark ücretleri dikkat çekici bir hal aldı. Laleli’de özel bir otoparkı kullanmak isteyen otomobil sürücüleri 2 saate kadar 340 lira, cip ve minibüs sürücüleri ise 470 lira ödemek zorunda. Otomobillerin günlük ücreti ise bin 20 lira.
İstanbul’da İSPARK otoparklarının yanı sıra özel işletmelerde zam yaptı. Laleli’de özel bir otoparkı kullanmak isteyen otomobil sürücüleri, 2 saat için 340 lira, cip ve minibüsler için 470 lira ödüyor. Aynı otoparkta otomobiller için aylık abonman fiyatı 10 bin lira, cip ve minibüsler için ise 14 bin lira.