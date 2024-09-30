İstanbul’da otoyolu birbirine katan çakarlı konvoydaki sürücülere gözaltı: Bakan Yerlikaya’dan vatandaşlara çağrı
İstanbul’da trafiği birbirine katan, çakarlı gelin arabasının bulunduğu düğün konvoyundaki sürücüler gözaltına alındı. Emniyete götürülen 19 sürücüye idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları 112'ye bildirin. Biz gereğini yapıp, adalete teslim edelim.” dedi.
İstanbul’da otoyolda trafiği birbirine katan düğün konvoyundaki sürücüler gözaltına alındı.