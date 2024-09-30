İstanbul’da otoyolu birbirine katan çakarlı konvoydaki sürücülere gözaltı: Bakan Yerlikaya’dan vatandaşlara çağrı

İstanbul’da trafiği birbirine katan, çakarlı gelin arabasının bulunduğu düğün konvoyundaki sürücüler gözaltına alındı. Emniyete götürülen 19 sürücüye idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları 112'ye bildirin. Biz gereğini yapıp, adalete teslim edelim.” dedi.

İstanbul’da otoyolu birbirine katan çakarlı konvoydaki sürücülere gözaltı: Bakan Yerlikaya’dan vatandaşlara çağrı - 1

İstanbul’da otoyolda trafiği birbirine katan düğün konvoyundaki sürücüler gözaltına alındı.

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İstanbul’da otoyolu birbirine katan çakarlı konvoydaki sürücülere gözaltı: Bakan Yerlikaya’dan vatandaşlara çağrı - 2

Olay, 28 Eylül Cumartesi günü Kuzey Marmara otoyolunda meydana geldi.

Çakarlı otomobillerle düğün konvoyu yapan şüpheliler otoyolun Maltepe ve Beykoz bağlantı yollarında drift atarak trafiği tehlikeye soktu.
İstanbul’da otoyolu birbirine katan çakarlı konvoydaki sürücülere gözaltı: Bakan Yerlikaya’dan vatandaşlara çağrı - 3

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis harekete geçerek şüphelileri yakalamak için çalışması başlattı.

Plaka bilgilerinden isim ve adreslerine ulaşılan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul’da otoyolu birbirine katan çakarlı konvoydaki sürücülere gözaltı: Bakan Yerlikaya’dan vatandaşlara çağrı - 4

Gözaltına alınanların isimlerinin, A.K., H.T., M.A.T., S.D., O.K., S.A., T.G., A.S.A., M.Ö., A.K., B.V., M.G., D.G., U.S., Ş.Ö., A.M.K., M.K., R.A. ve M.Y. olduğu öğrenildi.

İstanbul’da otoyolu birbirine katan çakarlı konvoydaki sürücülere gözaltı: Bakan Yerlikaya’dan vatandaşlara çağrı - 5

19 şüpheliye drift yapmak, izinsiz çakar siren tertibatı bulundurmak, sınırının altında sürmek, konvoy yapmak, saygısızca araç kullanmak, cam film takmak, muayenesiz araç kullanmak, plaka kapatmak ve teknik değişiklik maddelerinden idari para cezası kesildi.

İstanbul’da otoyolu birbirine katan çakarlı konvoydaki sürücülere gözaltı: Bakan Yerlikaya’dan vatandaşlara çağrı - 6

BAKAN YERLİKAYA: 112’YE BİLDİRİN

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, “Saygısızca araç kullananları, düğün ya da asker konvoyu yaparak hem trafik güvenliğini hiçe sayanları hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz.” dedi.

Vatandaşlara trafikte gördükleri ihlalleri emniyet güçlerine bildirmeleri konusunda çağrı yalan Yerlikaya, “Biz gereğini yapıp, adalete teslim edelim. Bu tür olaylara geçit vermeyelim.” ifadelerini kullandı.
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