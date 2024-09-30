İstanbul’da otoyolu birbirine katan çakarlı konvoydaki sürücülere gözaltı: Bakan Yerlikaya’dan vatandaşlara çağrı

BAKAN YERLİKAYA: 112’YE BİLDİRİN

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, “Saygısızca araç kullananları, düğün ya da asker konvoyu yaparak hem trafik güvenliğini hiçe sayanları hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz.” dedi.

Vatandaşlara trafikte gördükleri ihlalleri emniyet güçlerine bildirmeleri konusunda çağrı yalan Yerlikaya, “Biz gereğini yapıp, adalete teslim edelim. Bu tür olaylara geçit vermeyelim.” ifadelerini kullandı.