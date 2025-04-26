İstanbul'da Özbek bakıcı dehşeti: Bebeği tekme tokat dövdü
İstanbul Fatih'te Özbekistanlı bakıcı Maftuna İshmatova, kendi evinde baktığı 2 yaşındaki bebeği tekme tokat dövdü. Şiddet anları evdeki başka bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bakıcı gözaltına alındı.
İstanbul'da baktığı bebeğe şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı.
Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'nde 25 Nisan'da meydana gelen olayda, Özbekistan uyruklu Maftuna İshmatova, yine Özbekistanlı bir ailenin bebeğine bakmak için anlaştı.