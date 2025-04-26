İstanbul'da Özbek bakıcı dehşeti: Bebeği tekme tokat dövdü

İstanbul Fatih'te Özbekistanlı bakıcı Maftuna İshmatova, kendi evinde baktığı 2 yaşındaki bebeği tekme tokat dövdü. Şiddet anları evdeki başka bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bakıcı gözaltına alındı.

İstanbul'da Özbek bakıcı dehşeti: Bebeği tekme tokat dövdü - 1

İstanbul'da baktığı bebeğe şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı.

Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'nde 25 Nisan'da meydana gelen olayda, Özbekistan uyruklu Maftuna İshmatova, yine Özbekistanlı bir ailenin bebeğine bakmak için anlaştı.

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İstanbul'da Özbek bakıcı dehşeti: Bebeği tekme tokat dövdü - 2

Yaklaşık 2 aydır kendi evinde bakıcılık yapan İshmatova, 2 yaşındaki M.I. isimli bebeğe şiddet uygulamaya başladı.

İstanbul'da Özbek bakıcı dehşeti: Bebeği tekme tokat dövdü - 3

Ağlayan bebeğe tokat ve tekme atan bakıcıyı yine evde olan başka bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydedip polise haber verdi.

İstanbul'da Özbek bakıcı dehşeti: Bebeği tekme tokat dövdü - 4

Eve gelen ekipler, Maftuna ishmatova’yı gözaltına aldı. Evde 7 çocuk bulan ekipler, çocukların 2'sinin bakıcının çocuğu olduğunu diğer 5 çocuğun ise komşuların çocuklarını olduğunu belirledi.

İstanbul'da Özbek bakıcı dehşeti: Bebeği tekme tokat dövdü - 5

Maftuna ishmatova'nın 2 çocuğu Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edileceği öğrenildi.

İstanbul'da Özbek bakıcı dehşeti: Bebeği tekme tokat dövdü - 6

Şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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