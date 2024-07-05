İstanbul'da pahalı plaj ücretleri Boğaz'a yöneltti
İstanbul'da özel plajlara ücretlerinden dolayı gidemeyen vatandaşlar, serinlemek için Boğaz'ı seçti. Kentte plaj fiyatlarının 400 ila 1000 lira arasında değişiyor.
İstanbul’da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için plaj arayışına girdi.
Son yıllarda plaj fiyatlarının artması da vatandaşların alternatiflere yönelmesine neden oldu. Özellikle İstanbul’da yaşayanlar yüksek giriş ücretlerinden dolayı İstanbul Boğazı’nda denize girmeyi tercih etti. İstanbul’da plaj fiyatlarının 400 ila 1000 lira arasında değiştiği görüldü.