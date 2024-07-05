İstanbul'da pahalı plaj ücretleri Boğaz'a yöneltti

PLAJ FİYATLARI ÇOK YÜKSEK

Plaj fiyatlarının yüksek olmasından yakınan bir başka vatandaş da "Geçen sene plajlara gidiyorduk fiyatlar 100-150 liraydı. Bu sene 500 ile 1000 lira arasında. Adaları tercih ediyorduk, adalardaki fiyatlar da artık çok yüksek. Plaj fiyatları çok yüksek olduğu için İstanbul Boğazı’nı tercih ediyorum. İstanbul Boğazı da çok güzel, merkezi konumda olduğu için hemen gelebiliyorum. Ücretsiz denize girebiliyorum. Boğazın suyu temiz, konum da uygun olduğu için geliyorum." ifadelerini kullandı.