İstanbul'da para transfer merkezi önünde kavga

İstanbul Fatih'te bir para transfer merkezi önünde bekleyenlerle, mağazalarının önünün kapandığından şikayetçi olan esnaf arasında kavga çıktı. Sopa, sandalye ve kemerlerin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Haberler - NTV Haber - DHA 03.06.2022 - 16:13

İstanbul'da para transfer merkezi önünde kavga - 1

'un Fatih ilçesi Laleli Caddesi üzerinde uluslararası para transferi yapan dükkanın önünde bekleyen yabancı uyruklu yüzlerce kişi, caddede bulunan dükkanların önünü kapattı.

İstanbul'da para transfer merkezi önünde kavga - 2

Kalabalıktan dolayı vitrinleri gözükmeyen esnaf ile transfer merkezi önünde bekleyen kişiler arasında tartışma yaşandı.

İstanbul'da para transfer merkezi önünde kavga - 3

Müşterilerin içeri girmekte zorlandığını öne süren esnaf kalabalığı uzaklaştırmak istedi.

İstanbul'da para transfer merkezi önünde kavga - 4

3 KİŞİ YARALANDI

Başlayan tartışma kısa sürede sopa, sandalye ve kemerlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İstanbul'da para transfer merkezi önünde kavga - 5

Kavgada 3 kişi yaralandı.

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