İstanbul'da para transfer merkezi önünde kavga

Haberler - NTV Haber - DHA 03.06.2022 - 16:13
İstanbul'un Fatih ilçesi Laleli Caddesi üzerinde uluslararası para transferi yapan dükkanın önünde bekleyen yabancı uyruklu yüzlerce kişi, caddede bulunan dükkanların önünü kapattı.
Kalabalıktan dolayı vitrinleri gözükmeyen esnaf ile transfer merkezi önünde bekleyen kişiler arasında tartışma yaşandı.
Müşterilerin içeri girmekte zorlandığını öne süren esnaf kalabalığı uzaklaştırmak istedi.
Başlayan tartışma kısa sürede sopa, sandalye ve kemerlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada 3 kişi yaralandı.