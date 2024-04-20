İstanbul'da park halindeki araçların üzerine ağaç devrildi

İstanbul'un Maltepe ilçesi Altayçeşme Mahallesi Er Sokak’ta saat 09.30 sıralarında sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle boş arazide bulunan dut ağacının bir kısmı, sokakta park halindeki otomobil ve servis minibüsünün üzerine devrildi.