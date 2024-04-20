İstanbul'da park halindeki araçların üzerine ağaç devrildi
İstanbul Maltepe'de etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle boş arazide bulunan dut ağacı, park halindeki otomobil ve servis minibüsünün üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
İstanbul'un Maltepe ilçesi Altayçeşme Mahallesi Er Sokak’ta saat 09.30 sıralarında sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle boş arazide bulunan dut ağacının bir kısmı, sokakta park halindeki otomobil ve servis minibüsünün üzerine devrildi.