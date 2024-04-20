İstanbul'da park halindeki araçların üzerine ağaç devrildi

İstanbul Maltepe'de etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle boş arazide bulunan dut ağacı, park halindeki otomobil ve servis minibüsünün üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

İstanbul'da park halindeki araçların üzerine ağaç devrildi - 1

İstanbul'un Maltepe ilçesi Altayçeşme Mahallesi Er Sokak’ta saat 09.30 sıralarında sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle boş arazide bulunan dut ağacının bir kısmı, sokakta park halindeki otomobil ve servis minibüsünün üzerine devrildi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da park halindeki araçların üzerine ağaç devrildi - 2

Devrilen ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

İstanbul'da park halindeki araçların üzerine ağaç devrildi - 3

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yola devrilen ağacı kesmek için çalışma başlattı.

İstanbul'da park halindeki araçların üzerine ağaç devrildi - 4

Sahibi tarafından otomobilin olay yerinden alınmasının ardından ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

İstanbul'da park halindeki araçların üzerine ağaç devrildi - 5

Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, servis minibüsü ve otomobilde hasar oluştu.

İstanbul'da park halindeki araçların üzerine ağaç devrildi - 6

Ağacın kesilmesinin ardından sokak trafiğe tekrardan açıldı.

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