İstanbul'da pazara dikkat. Sıcaklık 6 derece azalacak, kar başlayacak
17.01.2026 04:54
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Valiliği ve AKOM hafta sonu kentte hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşeceğini, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. 13 kent için sarı kod yayınlayan Meteoroloji ise kar kalınlığının 20 santimetreye kadar çıkacağı uyarısı yaptı.
Türkiye 4 günlük kısa bir aranın ardından yeni bir kuvvetli soğuk hava dalgasının etkisine girdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Karadeniz'in yanı sıra iç ve doğu kesimlerde etkili olan kar yağışı, hafta sonu İstanbul'a geliyor.
Megakentte bugün hava sıcaklığı düşecek, birçok ilçede görülen karla karışık yağmur özellikle yüksek kesimlerde kar yağışına dönecek.
MGM'nin yanı sıra İstanbul Valiliği de kentte bugün yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Açıklamada, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, kentin yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde kısa süreli örtü oluşabileceğinin değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
AKOM: KAR SAĞANAĞI GÖRÜLEBİLİR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonunda etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
AKOM'un açıklamasına göre cumartesi günü bölgede beklenen aralıklı ve yerel yağışların pazar sabahından itibaren karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Pazar akşamından sonra sıcaklıkların 2 derece ve altına düşmesiyle birlikte yağışların aralıklarla yerel kuvvetli kar sağanağına dönüşebileceği öngörülüyor.
SICAKLIK 6 DERECE DÜŞECEK
MGM de bugün hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahminini duyurdu.
13 KENTE SARI KODLU UYARI
Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Rize, Sinop, Sivas, Trabzon, Yozgat ve Aksaray için sarı kodlu uyarı yayınlayan MGM, iç kesimlerde buzlanma ve don, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.
İSTANBUL'DA PAZARA DİKKAT
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV yayınında “Hafta sonu hava nasıl olacak?” sorusuna yanıt verdi.
Ocak ayının soğuk geçtiğini ve böyle de devam edeceğine vurgu yapan Çalışkan, ”Pazar günü çok soğuk olacak, kuvvetli rüzgarlar var. Pazar günü hissedilen sıcaklık eksi 1." dedi.
İstanbul'da kar tahmini için son günü beklemek gerektiğini gerektiğine vurgu yapan Çalışkan, şöyle devam etti: “Yeni soğuk hava dalgasıyla kar da gelecek. İstanbul'da yağışımız yağmur olacak. Bazen karla karışık yağmur olabilir. Rüzgar poyraz, o yüzden çok kar yağışı yapmaz. Pazar günü Sarıyer ve Başakşehir gibi denizden uzak yerlerde yağışlar öğleden sonra kara dönecek. İstanbul'un tamamı kar olmayacak.”