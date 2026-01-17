İstanbul'da pazara dikkat. Sıcaklık 6 derece azalacak, kar başlayacak

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV yayınında “Hafta sonu hava nasıl olacak?” sorusuna yanıt verdi.

Ocak ayının soğuk geçtiğini ve böyle de devam edeceğine vurgu yapan Çalışkan, ”Pazar günü çok soğuk olacak, kuvvetli rüzgarlar var. Pazar günü hissedilen sıcaklık eksi 1." dedi.

İstanbul'da kar tahmini için son günü beklemek gerektiğini gerektiğine vurgu yapan Çalışkan, şöyle devam etti: “Yeni soğuk hava dalgasıyla kar da gelecek. İstanbul'da yağışımız yağmur olacak. Bazen karla karışık yağmur olabilir. Rüzgar poyraz, o yüzden çok kar yağışı yapmaz. Pazar günü Sarıyer ve Başakşehir gibi denizden uzak yerlerde yağışlar öğleden sonra kara dönecek. İstanbul'un tamamı kar olmayacak.”