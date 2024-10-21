İstanbul’da pazartesi trafiği: D-100 ve TEM’de yoğunluk
Megakent İstanbul yeni haftanın ilk gününe trafik yoğunluğuyla başladı. Kentte erken saatlerde yüzde 70’lere ulaşan trafik yoğunluğu, saat 09.45 itibariyla yüzde 56 dolaylarına geriledi.
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde kentin bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Sabah erken saatlerde işlerine ve okullarına gitmek için yola çıkanların oluşturduğu kalabalık nedeniyle kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu arttı.
Avrupa Yakası D-100 Karayolu’nda Beylikdüzü’nden başlayan trafik Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu’ya kadar devam ediyor.