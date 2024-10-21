İstanbul’da pazartesi trafiği: D-100 ve TEM’de yoğunluk

TEM Otoyolu’nda Halkalı-İkitelli yönünde trafik yoğunluğu yaşanırken D-100 Karayolu Hadımköy Yolu ile Basın Ekspres Yolu’nda her iki yönde trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nin girişleri ve buralara bağlanan yollarda da trafik yoğun seyrediyor.

D-100 Karayolu’nun Kartal, Maltepe ve Kadıköy mevkilerinde araçlar ağır ilerlerken köprü ayrım ve kavşaklarda da yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu’nda Sancaktepe’de başlayan trafik Ataşehir ve Altunizade mevkilerine kadar etkili olurken, Kozyatağı kavşağından başlayan trafik ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanıyor.