İstanbul'da perşembe gecesine dikkat! Meteoroloji uyardı: Üç gün sürecek

Perşembe günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de devam edecek olan yağışlar, cuma gününe gelindiğinde yurt geneline yayılacak.

Yurdun batı kesiminin tamamında yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak etkili olacak.