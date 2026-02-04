İstanbul'da perşembe gecesine dikkat! Meteoroloji uyardı: Üç gün sürecek
04.02.2026
Son Güncelleme: 04.02.2026
NTV
Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonuna doğru artışa geçecek. Hava sıcaklığının 15 dereceye yaklaşacağı İstanbul'da perşembe gecesinden itibaren üç gün boyunca yağmur bekleniyor.
Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yağışlı hava sistemi perşembe gününden itibaren etkisini göstermeye başlayacak.
Perşembe günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de devam edecek olan yağışlar, cuma gününe gelindiğinde yurt geneline yayılacak.
Yurdun batı kesiminin tamamında yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Doğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Hafta sonuna doğru gelindiğinde hava sıcaklıkları da bir kademe artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
İSTANBUL'DA YAĞMUR PERŞEMBE GECESİ BAŞLAYACAK
İstanbul'da sağanak yağış perşembe gecesi etkili olmaya başlayacak.
Megakentte cuma yağmur ve sağanak, cumartesi gök gürültülü sağanak, pazar günü ise sağanak yağış etkili olacak.
İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların 14-15 dereceye kadar yükselmesi, pazar günü 10 dereceye düşmesi bekleniyor.
ANKARA'DA SICAKLIK ÖNCE YÜKSELECEK SONRA DÜŞECEK
Başkent Ankara'da ise bugün ve yarın yağış beklenmiyor.
Ankara'da hava sıcaklığı perşembe günü 13 dereceye kadar yükselecek, cuma günü 8 dereceye düşecek.
İZMİR'DE KUVVETLİ SAĞANAĞA DİKKAT
İzmir'de de perşembe gününden itibaren yağmur etkili olacak.
Yarın görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, hava sıcaklığının 16-17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.