İstanbul'da peş peşe İETT otobüsü kazaları: 1'i çocuk 2 kişi öldü

İstanbul'da İETT otobüsleri peş peşe kaza yaptı. Beşiktaş'ta minibüsten indiği sırada durağa doğru yürüyen kadın, İETT otobüsünün altında kalarak can verdi. Beyoğlu'nda otobüsün geri manevra yaptığı sırada çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldü. Beykoz'da ise yokuş aşağı kayan bir İETT otobüsü, sokak üzerinde bulunan evin bahçesine düştü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

İstanbul'da peş peşe İETT otobüsü kazaları: 1'i çocuk 2 kişi öldü - 1

İstanbul'da İETT otobüslerinin karıştığı peş peşe kazalar meydana geldi. Kazalarda 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da peş peşe İETT otobüsü kazaları: 1'i çocuk 2 kişi öldü - 2

OTOBÜSÜN EZDİĞİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Beşiktaş'ta  4. Levent mevkii Konaklar Mahallesi’ndeyolculuk yaptığı minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu, durağa yürümeye başladı. O sırada yolcu almak için durağa ilerleyen 500T hat numaralı 34 BEZ 179 plakalı Tuzla-Cevizlibağ seferini ypan İETT otobüsünün şoförü Kemal B. (61) Koyunoğlu’na çarptı.

İstanbul'da peş peşe İETT otobüsü kazaları: 1'i çocuk 2 kişi öldü - 3

Otobüsün altında kalan kadın, başının üstünden otobüsün arka lastiğinin geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kadının cenazesi, savcılık kararıyla çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Şoför Kemal B. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İstanbul'da peş peşe İETT otobüsü kazaları: 1'i çocuk 2 kişi öldü - 4

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK CAN VERDİ

Beyoğlu'nda Gümüşsuyu mevkisindeki duraktan hareket eden İETT otobüsü, geri manevra yaptığı sırada Nesrin Cuma'ya (11) çarptı.

Otobüsün sürücüsü, çevredekilerin bağırışları üzerine aracı durdururken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Nesrin Cuma, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan sürücü H.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da peş peşe İETT otobüsü kazaları: 1'i çocuk 2 kişi öldü - 5

BEYKOZ'DA OTOBÜS EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Beykoz Merkez Mahallesi Baharatçı Sokak'ta sabah 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 136B hat numaralı, 34 HO 3490 plakalı İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü sefere başlamadan önce şoförü tarafından bir süreliğine park halinde bırakıldı.

Şoförün otobüsten ayrılmasının ardından İETT otobüsü yokuş aşağı kaymaya başladı. Kayan otobüs sokak üzerinde bulunan bir evin duvarına çarptıktan sonra yine sokak üzerinde bulunan evin bahçesine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlendi. Otobüs olay yerine gelen 2 vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

İstanbul'da peş peşe İETT otobüsü kazaları: 1'i çocuk 2 kişi öldü - 6

“ÇÖP ATMAYA GİTSEK VEYA BAŞKASI OLSA BÜYÜK KAZA OLURDU”

Esnaf Engin Çıtlak, “Otobüs sabit halinde dururken şoförü el frenini mi çekmedi ne yaptı bilmiyorum durduğu yerden çöp konteynerine vurdu ve aşağı devam etti. Çöp atmaya gitsek veya başkası olsa büyük bir kaza olurdu” dedi.

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