İstanbul'da peş peşe İETT otobüsü kazaları: 1'i çocuk 2 kişi öldü
İstanbul'da İETT otobüsleri peş peşe kaza yaptı. Beşiktaş'ta minibüsten indiği sırada durağa doğru yürüyen kadın, İETT otobüsünün altında kalarak can verdi. Beyoğlu'nda otobüsün geri manevra yaptığı sırada çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldü. Beykoz'da ise yokuş aşağı kayan bir İETT otobüsü, sokak üzerinde bulunan evin bahçesine düştü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
İstanbul'da İETT otobüslerinin karıştığı peş peşe kazalar meydana geldi. Kazalarda 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.