İstanbul'da restoran müdürüne palalı saldırı

Restoran müdürü Jawad Kadhim Raisan (28) bu kişilerden gitmelerini istedi. 400 TL tutarındaki hesabı istemeden bu kişileri çıkarmaya çalışan Raisan'ın tartıştığı müşterilerden biri cep telefonu ile arkadaşlarını aradı. Kısa süre sonra ikisi motosikletle, 4'ü ise bir otomobil ile olmak üzere 6 kişi gelerek içerideki arkadaşlarına destek çıktı.



PALA VE BIÇAKLA GELDİLER



Restorana yanlarında getirdikleri bir pala ve bıçakla giren 6 kişi, Jawad Kadhim Raisan'ı kolundan yaraladıktan sonra içerideki arkadaşları ile birlikte kaçarken, "Bize kimse karışamaz. Bize kimse kafa tutamaz. Kafa tutana gerekeni yaparız" diye bağırdı.