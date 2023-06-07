İstanbul'da restoran sahibine operasyon: 16 gözaltı

İstanbul'da işlettiği restoranda iddiaya göre şemsiye parası ödemeyen bir kişi ile omuz atan bir kişiyi darbederek paralarını alan işletme sahibi Ö.O. ve beraberindekilere operasyon düzenlendi. Suç işlemek maksadıyla örgüt kurduğu tespit edilen Ö.O. ile birlikte toplam 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da restoran sahibine operasyon: 16 gözaltı - 1

Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren restorana giden H.İ.K., iddiaya göre restoran sahibi Ö.O.'ya yanlışlıkla omuz attı. Olayın ardından ikili arasında tartışma çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da restoran sahibine operasyon: 16 gözaltı - 2

Tartışma sırasında restoran çalışanları yine iddiaya göre, Ö.O.'yu aldı ve bir odaya kapatarak saatlerce darbetti.

İstanbul'da restoran sahibine operasyon: 16 gözaltı - 3

Daha sonra hastaneye giden H.İ.K., hastane polisine başından geçenleri anlattı. Bunun üzerine polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da restoran sahibine operasyon: 16 gözaltı - 4

Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda söz konusu restoranda bir müşterinin de aldığı şemsiye parasını ödemediği için darbedilerek parasının alındığı saptandı.

İstanbul'da restoran sahibine operasyon: 16 gözaltı - 5

Bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, işletme sahibi Ö.O. hakkında fiziki ve teknik çalışma başlattı.

İstanbul'da restoran sahibine operasyon: 16 gözaltı - 6

Çalışmaların ardından işletme sahibi Ö.O.'ya, "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma", "Yönetme ve üye olma", "Yağma", "Kasten yaralama", "Tehdit" ve "Silah teşhir etme" gibi suçlardan operasyon düzenlendi.

İstanbul'da restoran sahibine operasyon: 16 gözaltı - 7

Operasyonda Ö.O.'yla beraber toplam 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca, 150 fişek, 1,5 kilogram esrar, 2 hassas terazi ele geçirildi.

İstanbul'da restoran sahibine operasyon: 16 gözaltı - 8

Restoran personellerinin H.İ.K.'yi darbettikleri ve bir odaya kapattıkları görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

DAHA FAZLA GÖSTER