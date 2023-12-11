İstanbul’da restorana ateş açıldı: 2’si ağır 5 yaralı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir restorana, motosikletli kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda, restoranda bulunan müşterilerden 5’i yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul’da restorana ateş açıldı: 2’si ağır 5 yaralı - 1

İstanbul Eyüpsultan’da bir restorana pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Olay, dün gece 23.00 sıralarında Alibeyköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Motosikletle gelen saldırganlar, bir restoranu kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganların açtığı ateşte 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da restorana ateş açıldı: 2’si ağır 5 yaralı - 2

Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan şahıslara müdahale ederken Emirhan Erarslan’ın göğsünden ve kolundan, Baran Karaçay’ın ise karın boşluğundan yaralandığını belirledi.

İstanbul’da restorana ateş açıldı: 2’si ağır 5 yaralı - 3

5 kişinin yaralandığı saldırıda Feride ve Asım Aydoğan, kolundan ve bacağından yaralanırken Mohannad Mahgush ise göğsünden yaralandı.

İstanbul’da restorana ateş açıldı: 2’si ağır 5 yaralı - 4

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralanan Emirhan Erslan ve Baran Karaçay ile diğer yaralılar Feride Aydoğan, Asım Aydoğan, Mohannad Mahgush çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul’da restorana ateş açıldı: 2’si ağır 5 yaralı - 5

Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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