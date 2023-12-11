İstanbul’da restorana ateş açıldı: 2’si ağır 5 yaralı

Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan şahıslara müdahale ederken Emirhan Erarslan’ın göğsünden ve kolundan, Baran Karaçay’ın ise karın boşluğundan yaralandığını belirledi.