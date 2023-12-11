İstanbul’da restorana ateş açıldı: 2’si ağır 5 yaralı
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir restorana, motosikletli kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda, restoranda bulunan müşterilerden 5’i yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul Eyüpsultan’da bir restorana pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Olay, dün gece 23.00 sıralarında Alibeyköy Mahallesi’nde meydana geldi.
Motosikletle gelen saldırganlar, bir restoranu kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganların açtığı ateşte 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.