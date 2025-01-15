İstanbul'da rezidans inşaatında cinayet: 1 ölü, 11 gözaltı

İstanbul Maslak'taki rezidans inşaatında, iddiaya göre işten çıkarılan işçiler ile çalışan işçiler arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Bıçakların, çivili ve demir sopaların kullanıldığı kavgada 24 yaşındaki Alişan Dağlar hayatını kaybetti. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da rezidans inşaatında cinayet: 1 ölü, 11 gözaltı - 1

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak'ta yapımı devam eden rezidans inşaatında bir süre önce işten çıkarılan Hamza I. (30), Rıdvan Y. (28) ve Yiğit D. (20) dün saat 20.45 sıralarında inşaata gitti.

İşten çıkarılan 3 kişiyle Alişan Dağlar (24), Cumali D. (23), Vedat D. (33), Haşim Y. (27), Alican Ç. (28), Yusuf Y. (38), İnan A. (22), Özcan G. (25) ve Sinan G. (32) arasında tartışma çıktı.

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İstanbul'da rezidans inşaatında cinayet: 1 ölü, 11 gözaltı - 2

Karşılıklı küfürleşmenin de olduğu tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirlerine bıçakla ve çivili demir sopalarla saldırdı.

İstanbul'da rezidans inşaatında cinayet: 1 ölü, 11 gözaltı - 3

Kavgada Alişan Dağlar, karnından ve sırtından ağır yaralanırken, Cumali D. karnından, Vedat D. başından, Haşim Y. başından, Hamza I. ise sırtından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da rezidans inşaatında cinayet: 1 ölü, 11 gözaltı - 4

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Durumu ağır olan Alişan Dağlar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Alişan Dağlar’ı bıçaklayarak öldüren şüphelinin yaralılardan Hamza I. olduğu tespit edildi.

Diğer yandan olaya karışan tarafların poliste daha önceden 12 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin tedavilerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 4 adet demir, 1 adet de çivili tahta sopa ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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