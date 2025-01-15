İstanbul'da rezidans inşaatında cinayet: 1 ölü, 11 gözaltı
İstanbul Maslak'taki rezidans inşaatında, iddiaya göre işten çıkarılan işçiler ile çalışan işçiler arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Bıçakların, çivili ve demir sopaların kullanıldığı kavgada 24 yaşındaki Alişan Dağlar hayatını kaybetti. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak'ta yapımı devam eden rezidans inşaatında bir süre önce işten çıkarılan Hamza I. (30), Rıdvan Y. (28) ve Yiğit D. (20) dün saat 20.45 sıralarında inşaata gitti.
İşten çıkarılan 3 kişiyle Alişan Dağlar (24), Cumali D. (23), Vedat D. (33), Haşim Y. (27), Alican Ç. (28), Yusuf Y. (38), İnan A. (22), Özcan G. (25) ve Sinan G. (32) arasında tartışma çıktı.