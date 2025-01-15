İstanbul'da rezidans inşaatında cinayet: 1 ölü, 11 gözaltı

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Durumu ağır olan Alişan Dağlar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Alişan Dağlar’ı bıçaklayarak öldüren şüphelinin yaralılardan Hamza I. olduğu tespit edildi.

Diğer yandan olaya karışan tarafların poliste daha önceden 12 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin tedavilerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 4 adet demir, 1 adet de çivili tahta sopa ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.