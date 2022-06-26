İstanbul'da Riva Deresi'nde kirlilik: Tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiliyor

Haberler - ntv.com.tr 26.06.2022 - 12:06
İSKİ'ye bağlı Ömerli, Hüseyinli Köyü ve Cumhuriyet Biyolojik Atıksu Arıtma tesisleri ile İSKİ Öğümce Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi yakınından geçip Karadeniz'e dökülen deredeki kirlilik mahalledeki vatandaşları rahatsız ediyor.
Deredeki kirlilik nedeniyle, suyun renginde değişim ve köpürme yaşandığı da görülüyor.
Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Bozhane sakinleri, kirlenen suyu kullanamadıklarından dolayı verim konusunda olumsuzluklar yaşıyor.
Dereden zaman zaman etrafa kötü kokuların yayıldığı ve mesire alanlarına gelenlerin sayısında düşüş yaşandığı ifade edilirken bundan rahatsız olan mahalleliler, etkili şekilde tarım ve hayvancılık yapabilmek için sorunun bir an önce çözümünü bekliyor.
Bozhane Mahallesi Muhtarı Evren Önal, AA muhabirine, çevrede yaşayan insanların ellerinden geldiğince ekip biçtiğini ve hayvancılıkla uğraştığını söyledi.
Önal, Riva Deresi'nde oluşan kirliliğin sebeplerinin fabrikalar ve tesislerden kaynaklı olabileceğini dile getirerek, "Vatandaşlar, 2-3 yıl önce burada temizlik olduğunda buraya geldi, seferber oldu. Her zaman geliriz. Köyümüz burası, atalarımız ve dedelerimiz bir şeyler bıraktı" dedi.
Önal, deredeki kirliliğin ses getirmesi için tüm köylülerin ve muhtarların toplanması gerektiğini ifade ederek, "Çocuklarımız derenin kenarına geliyor. Sivrisinekler üst seviyede, restoranlar bitik. Bu, kişisel bir menfaat değil. Deredeki kirlilik tamamen toplumsal bir konu. Hepimizin el birliğiyle bu işi çözmemiz gerekiyoR" diye konuştu.
Deredeki kirliliğe kalıcı çözüm bulunmasını talep eden Önal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Beykoz Belediyesi ile İBB'nin bir araya gelip Riva Deresi'ni temizlemelerini istedi.
Aynı mahallede yaşayan Atilla Köktürk ise dere civarını önceleri ekip biçtiklerini ve arazilerini suladıklarını söyledi.
Mahalle sakini Nimetullah Dalgınç da dere kenarlarında hayvancılık yapıldığını fakat koku ve pislikten hayvanlara su verilemediğini söyledi.
Deredeki kirliliğin bölgeyi olumsuz etkilediğinin altını çizen Dalgınç, "Kirliliğin sebebi Paşaköy Arıtma diyorlar ama Ömerli Barajı'ndan buraya fabrikalar da var. Hiç kimse arıtma kullanmıyor, her taraf pislik, fabrikalarda leş gibi kokular var. Arıtmaları yapmıyorlar. Tesislerin arıtmaları olmadığı için dere kirleniyor" diye konuştu.