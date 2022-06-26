İstanbul'da Riva Deresi'nde kirlilik: Tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiliyor

"DEREDEKİ KİRLİLİK TAMAMEN TOMPLUMSAL BİR KONU"

Önal, deredeki kirliliğin ses getirmesi için tüm köylülerin ve muhtarların toplanması gerektiğini ifade ederek, "Çocuklarımız derenin kenarına geliyor. Sivrisinekler üst seviyede, restoranlar bitik. Bu, kişisel bir menfaat değil. Deredeki kirlilik tamamen toplumsal bir konu. Hepimizin el birliğiyle bu işi çözmemiz gerekiyoR" diye konuştu.



Deredeki kirliliğe kalıcı çözüm bulunmasını talep eden Önal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Beykoz Belediyesi ile İBB'nin bir araya gelip Riva Deresi'ni temizlemelerini istedi.