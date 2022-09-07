İstanbul'da rögardan akan su sokakları maviye boyadı

İstanbul Sultangazi'de çevresinde üç fabrikanın olduğu öğrenilen mahallenin rögarlarından 2 gün boyunca mavi renkte su aktı. Su sokakları maviye boyadı. Bazı vatandaşların işyerlerini su bastı. İSKİ ekipleri mahalleye gelerek çalışma yaptı. Yaklaşık 5 yıldır zaman zaman aynı sorunu yaşadıklarını belirten Yılmaz Karacan, "Burada tekstil firmaları var, kimyasal madde ile yıkama yapıyorlar. Bu sorunu bir türlü çözmediler" dedi.

Haberler - DHA 07.09.2022 - 11:03

İstanbul'da rögardan akan su sokakları maviye boyadı - 1

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde fabrikalardan kanalizasyona bırakıldığı tahmin edilen atıklar suya karışarak rögardan taştı. 

İstanbul'da rögardan akan su sokakları maviye boyadı - 2

Eski Edirne Asfaltı Caddesi taşan su nedeniyle maviye döndü. İddiaya göre, kot boyası ve tekstil atıkları, kanalizasyon giderini tıkayarak sokağı maviye renge boyadı.

İstanbul'da rögardan akan su sokakları maviye boyadı - 3

SOKAKLAR MAVİYE BOYANDI

Caddedeki bazı işyerlerini de mavi su bastı. Rögar kapağından çıkan mavi su, mahalle sakinleri arasında endişeye neden oldu.

İstanbul'da rögardan akan su sokakları maviye boyadı - 4

İhbar üzerine gelen İSKİ ekipleri tarafından rögarlarda çalışma yapıldı. Kanal temizlik aracı ile rögara arıtma hortumu çekilerek taşan hattaki atıklar toplandı.

İstanbul'da rögardan akan su sokakları maviye boyadı - 5

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından tıkanık hatla ilgili sorun giderildi, mavi su akışı durduruldu.

İstanbul'da rögardan akan su sokakları maviye boyadı - 6

Mahalle sakinlerinden Yılmaz Karacan, "Burada tekstil firmaları var. Kimyasal ile yıkama yapıyorlar. Muhtemelen binalardan geliyor. Bu sorunu bir türlü çözmediler. Bodrum katta akülerimiz, lastiklerimiz var. Hep su altında. Buranın maaliyeti çok yüksek diye kazma vurmuyorlar. Bunun bir an önce yapılması lazım" dedi. 

İstanbul'da rögardan akan su sokakları maviye boyadı - 7

"DÜKKANIM SULAR ALTINDA KALDI"

Dükkanını su basan Kenan Polat ise yaklaşık 200 bin lira zarar ettiğini ifade ederek, "Sabah geldiğimde iş yerimin sular altında olduğunu gördüm. Suların acil çekilmesi gerektiğini söyledik. Ortalama 200 bin lira zararım var. Bütün dükkanım sular altında kaldı" dedi.

İstanbul'da rögardan akan su sokakları maviye boyadı - 8
İstanbul'da rögardan akan su sokakları maviye boyadı - 9
İstanbul'da rögardan akan su sokakları maviye boyadı - 10
İstanbul'da rögardan akan su sokakları maviye boyadı - 11

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