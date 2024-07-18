İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde rekor nem: Bazı ilçeler yüzde 100'e çıktı (Bugün hava nasıl olacak?)

YAĞIŞLAR DOĞU'YA KAYDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri'nin doğu kesimleri, Bolu, Karabük, Sivas, Samsun, Amasya'nın doğusu ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

MGM tarafından Ağrı, Erzurum, Kars ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı.