İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde rekor nem: Bazı ilçeler yüzde 100'e çıktı (Bugün hava nasıl olacak?)
Sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Nem oranının da artmasıyla hava bunaltıcı bir hal aldı. İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, bazı ilçelerde nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul için uyarıları sürdürürken sıcaklıklar önümüzdeki hafta boyunca sürecek. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Kentte saat 05.30 itibarıyla ilçe ilçe hava sıcaklığı, hissedilen sıcaklık ve nem oranları şöyle:
Adalar'da hava sıcaklığı 27,1, hissedilen sıcaklık 32,4, nem oranı yüzde 93 iken, Arnavutköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,8, nem oranı yüzde 83 oldu.
Ataşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,3, nem oranı yüzde 100 ile rekor seviyeye ulaştı.
Avcılar'da hava sıcaklığı 26,7, hissedilen sıcaklık 30,2, nem oranı yüzde 84 olarak ölçüldü. Bağcılar'da hava sıcaklığı 26,3, hissedilen sıcaklık 30,1, nem oranı yüzde 90'a ulaştı.