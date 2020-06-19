İstanbul'da sağanak bir anda bastırdı

DHA 19.06.2020 - 14:23
İstanbul'da bugün etkili olan kısa süreli ancak şiddetli etkiye sahip yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Bazı evleri su bastı, caddeler ise göle döndü.
İşte İstanbul'dan görüntüler ...
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış hayatı felç etti.
Sel sularının etkisi ile yol çift yönlü trafiğe kapandı.
Balat'ta yağıştan en çok etkilenen yerlerden birisi de Derviş Ali Mahallesi oldu.
Bölgede çok sayıda evi ve iş yerini su bastı.
Ayazağa, Maslak'ta ise bir cadde adeta göle döndü.
Sağanak suların araçlar ilerlemekte güçlük çekti.