İstanbul'da sağanak bir anda bastırdı

Yerel olarak görülen şiddetli yağışlar yurt genelinde vatandaşlara zorluk yaşatıyor. Bugün İstanbul'da kısa süreli etkili olan şiddetli yağış ulaşımda ve günlük hayatta sıkıntıya neden oldu. Şehirde bazı evleri su basarken İstanbul'a giriş yapmaya çalışan araçlar Dilovası'nda mahsur kaldı.

DHA 19.06.2020 - 14:23

İstanbul'da sağanak bir anda bastırdı - 1

İstanbul'da bugün etkili olan kısa süreli ancak şiddetli etkiye sahip yağış hayatı olumsuz etkiledi. 

Bazı evleri su bastı, caddeler ise göle döndü. 

İşte İstanbul'dan görüntüler ...

İstanbul'da sağanak bir anda bastırdı - 2

DİLOVASI

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış hayatı felç etti.

Sel sularının etkisi ile yol çift yönlü trafiğe kapandı. 

İstanbul'da sağanak bir anda bastırdı - 3
İstanbul'a giriş yapmaya çalışan araçlar ilçe merkezine yönlendiriliyor.
İstanbul'da sağanak bir anda bastırdı - 4

BALAT

Balat'ta yağıştan en çok etkilenen yerlerden birisi de Derviş Ali Mahallesi oldu.

Bölgede çok sayıda evi ve iş yerini su bastı. 

İstanbul'da sağanak bir anda bastırdı - 5
Ayrıcada, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı eve biriken suyu tahliye etmek için itfaiyeye haber verildi.
İstanbul'da sağanak bir anda bastırdı - 6

AYAZAĞA

Ayazağa, Maslak'ta ise bir cadde adeta göle döndü.

Sağanak suların araçlar ilerlemekte güçlük çekti. 

İstanbul'da sağanak bir anda bastırdı - 7
Cadde suların çekilmesi ise normale döndü.
İstanbul'da sağanak bir anda bastırdı - 8

EMİNÖNÜ

Benzer görüntüler Eminönü'nde de oluştu.
İstanbul'da sağanak bir anda bastırdı - 9
İstanbul'da sağanak bir anda bastırdı - 10
İstanbul'da sağanak bir anda bastırdı - 11

TAKSİM MEYDANI

İstanbul'da sağanak bir anda bastırdı - 12
İstanbul'da sağanak bir anda bastırdı - 13

ÜSKÜDAR

İstanbul'da sağanak bir anda bastırdı - 14
İstanbul'da sağanak bir anda bastırdı - 15

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