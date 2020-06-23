İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Esenyurt'ta şiddetli yağışa dayanamayan istinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi.

DHA 23.06.2020 - 15:12 | Son Güncelleme : 23.06.2020 - 15:22

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İstanbul'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum - 2
Üsküdar'da yollar göle dönerken esen rüzgar ağaçları yerinden sökme noktasına getirdi.
İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum - 3
Şiddetli yağış nedeniyle İstanbul Esenyurt'ta toprak kayması meydana geldi. Konteynerların bulunduğu parkın istinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.
İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum - 4
İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum - 5
İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum - 6
İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum - 7
İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum - 8
İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum - 9
İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum - 10
İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum - 11
İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum - 12
İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum - 13
İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum - 14
İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum - 15
İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum - 16
İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum - 17
İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum - 18
İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum - 19
İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum - 20
İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum - 21

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