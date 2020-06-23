İstanbul'da sağanak, dolu ve hortum

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Esenyurt'ta şiddetli yağışa dayanamayan istinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi.
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DHA 23.06.2020 - 15:12| Son Güncelleme : 23.06.2020 - 15:22
İstanbul'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Üsküdar'da yollar göle dönerken esen rüzgar ağaçları yerinden sökme noktasına getirdi.
Şiddetli yağış nedeniyle İstanbul Esenyurt'ta toprak kayması meydana geldi. Konteynerların bulunduğu parkın istinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.
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