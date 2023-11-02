İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da akşam saatlerinde yağışlı hava etkisini artırdı. Çekmeköy Metro İstasyonu'nu su basarken, Fatih'te bulunan Tarihi Kapalıçarşı'da ise rögarlar taştı. Öte yandan, CB olarak adlandırılan Cumulonimbus bulutları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı, yakıt kritiğine giren uçaklar ise başka havalimanlarına yönlendirildi.

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere 11 il için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. 

İstanbul'da beklenen yağış akşam saatlerinde etkili oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 2

İş çıkışı etkili olan sağanak yağış trafiği de olumsuz etkiledi.

Mesai saatinin bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 90'lara kadar çıktı.

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 3

Kent genelinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 4

Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'da rögarların taşması dolayısıyla bazı bölümlerde su birikintileri oluştu.

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 5

Esnaf, suyun dükkanlarına girmemesi için büyük çaba harcadı.

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 6

Anadolu Yakası'nda sağanaktan en çok Ümraniye ve Çekmeköy etkilendi. 

Çekmeköy Metro İstasyonu'nun tavanından istasyona su aktı, yolcular zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 7

Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'ndeki bir otopark suyla doldu. Altınşehir Mahallesi'nde rögarların tıkanması sonucu sürücüler suyun yükseldiği yolda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. 

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 8

İstanbul'un en işlek noktalarından olan Taksim İstiklal Caddesi'nde de yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstiklal Caddesi'nde rögardan taşan sular nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 9

Alemdağ Caddesi de sular altında kaldı. Yukarı Dudullu Divan Caddesi'nin bir bölümü adeta göle döndü. Bazı araçlar kaza riskine karşı dikkatli hareket ederken, bazı araçlar yolda durmak zorunda kaldı.

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 10

Çekmeköy'de Mimar Sinan Caddesi ile Vezir ve Çağlar sokaklarda da su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları çekerek kurtardı.

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 11

İŞ YERİNİN DIŞ CEPHE KAPLAMASI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Ataşehir'de sağanak ve rüzgarın da etkisiyle bir iş yerinin dış cephe kaplaması park halindeki otomobilin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 12

Ekipler sokağı trafiğe kapatırken, vatandaşlar otomobilin üzerindeki dış cephe parçasını forklift yardımıyla kaldırdı.

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 13

İş yeri sahibi Cihat Zengin, olayın yağmur ve rüzgardan kaynaklandığını düşündüğünü belirterek, ''Araç park halindeymiş, herhangi bir yaralanma yok. Maddi zararımız var." dedi.

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 14

İKİ TELEFERİK HATTI HAVA MUHALEFETİ DOLAYISIYLA İŞLETMEYE KAPATILDI

Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyuruldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefetinden dolayı işletmeye kapatıldığı açıklandı.

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 15

HAVA TRAFİĞİ DE OLUMSUZ ETKİLENDİ

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Elektrik yüklü bulutlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, kısa süreli rötarlar oluşmaya başladı.

Bu arada tur atan yakıt kritiği durumunda olan uçaklar çevre havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı.

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 16

Akşam saatlerinde çakan şimşekler de, Ümraniye ilçesinde gökyüzünü aydınlattı.

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 17

YAĞIŞ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 18
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 19
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 20
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 21
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 22
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 23
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 24
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 25
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 26
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 27
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 28
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 29
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