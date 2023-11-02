İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da akşam saatlerinde yağışlı hava etkisini artırdı. Çekmeköy Metro İstasyonu'nu su basarken, Fatih'te bulunan Tarihi Kapalıçarşı'da ise rögarlar taştı. Öte yandan, CB olarak adlandırılan Cumulonimbus bulutları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı, yakıt kritiğine giren uçaklar ise başka havalimanlarına yönlendirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere 11 il için sağanak yağış uyarısı yapmıştı.
İstanbul'da beklenen yağış akşam saatlerinde etkili oldu.