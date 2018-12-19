İstanbul’da sağanak, kar, su baskını
Anadolu Ajansı
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kara döndü
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Özellikle Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece ve Esenyurt bölgelerinde kar yağışı görüldü. İstanbul Boğazı’nda da zaman zaman kar yağışı etkili oldu.
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Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nden geçen Ayazağa Deresi'nin suları, aşır yağışın etkisiyle taştı. Yükselen sular nedeniyle, dere kenarında bulunan evlerde su baskını oluştu.
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Su basan evlerden çıkamayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
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4Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evlerde mahsur kalan aralarında çocuklarında bulundu birçok kişiyi dışarı çıkararak, suyun tahliyesi için çalışma yaptı.
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Su basan evlerden birinde yaşayan Ahmet Genç, aynı su baskınını 5 kere yaşadıklarını belirterek, "Üstümüzde başımızda, elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmadı. Biz bunun çaresini artık devletten bekliyoruz" diye konuştu.
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Öte yandan, yağış nedeniyle oluşan çamurlu suyun denize dökülmesiyle Sarıyer kıyılarında denizin rengi kahverengiye büründü.
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rengi kahverengiye büründü.
Sahil yolunda da kuvvetli yağış nedeniyle çeşitli noktalarda oluşan su birikintileri, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.
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Sahil yolundaki bazı mazgallar da çamurlu su nedeniyle tıkandı. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalların açılması için çalışıyor.
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