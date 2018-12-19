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İstanbul’da sağanak, kar, su baskını

Anadolu Ajansı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kara döndü

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    Özellikle Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece ve Esenyurt bölgelerinde kar yağışı görüldü. İstanbul Boğazı’nda da zaman zaman kar yağışı etkili oldu.

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    Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nden geçen Ayazağa Deresi'nin suları, aşır yağışın etkisiyle taştı. Yükselen sular nedeniyle, dere kenarında bulunan evlerde su baskını oluştu.

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    Su basan evlerden çıkamayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 

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    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evlerde mahsur kalan aralarında çocuklarında bulundu birçok kişiyi dışarı çıkararak, suyun tahliyesi için çalışma yaptı.
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    Su basan evlerden birinde yaşayan Ahmet Genç, aynı su baskınını 5 kere yaşadıklarını belirterek, "Üstümüzde başımızda, elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmadı. Biz bunun çaresini artık devletten bekliyoruz" diye konuştu.

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    Öte yandan, yağış nedeniyle oluşan çamurlu suyun denize dökülmesiyle Sarıyer kıyılarında denizin rengi kahverengiye büründü.

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    rengi kahverengiye büründü.

    Sahil yolunda da kuvvetli yağış nedeniyle çeşitli noktalarda oluşan su birikintileri, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

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    Sahil yolundaki bazı mazgallar da çamurlu su nedeniyle tıkandı. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalların açılması için çalışıyor.

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