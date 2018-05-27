NTV

İstanbul’da sağanak yağış

İHA

İstanbul, pazar sabahına sağanak yağışla başladı. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde rögar kapakları tıkandı. Kocaeli'de de etkili olan yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

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    Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı yağmur sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.
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    Sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da aralıklarla yağmur yağmaya başladı. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmur nedeniyle bazı rögar kapakları tıkandı.
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    Tıkanan kapaklar nedeniyle biriken yağmur suları yollarda su birikintisi oluşturdu.
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    Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıklı yakalanırken bazı vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı.
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    Gece saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış Kocaeli’de su baskınlarını sebep oldu.
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    Bazı ev ve ve iş yerlerinin bodrum katları ile sokakları su bastı.
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    Binaların üst katlarında oturan vatandaşlar da evlerinde mahsur kaldı.
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    Sağanak yağış nedeniyle cadde sokaklar göle döndü.
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    Göle dönen caddelerde sürücüler güçlükle ilerleyebildi.
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    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri su basan ev iş yerlerinde su tahliyesi yaptı.
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