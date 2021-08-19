İstanbul'da sağanak yağış

İstanbul'da özellikle Avrupa Yakası ve çevresinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İHA - Anadolu Ajansı 19.08.2021 - 16:12

İstanbul'da sağanak yağış - 1

Öğle saatlerinden itibaren Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde kısa süreli sağanak yağış etkili oldu.

İstanbul'da sağanak yağış - 2
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
İstanbul'da sağanak yağış - 3
Günlerdir kent genelinde etkisini sürdüren sıcak hava sonrası kısa süreli etkili olan sağanak yağmura bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı görüldü.
İstanbul'da sağanak yağış - 4
İstanbul'da sağanak yağış - 5
İstanbul'da sağanak yağış - 6
İstanbul'da sağanak yağış - 7
İstanbul'da sağanak yağış - 8
İstanbul'da sağanak yağış - 9

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