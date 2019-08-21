İstanbul’da sağanak yağış
Anadolu Ajansı
İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor.
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İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak yağış başladı. Kara bulutların sardığı kentte, yağışlar özellikle Anadolu Yakası’nda etkili oluyor.
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Bazı ilçelerdeki alt geçitlerde su birikintisi oluştu, bazı evleri de su bastı.
Bazı vatandaşların da olası sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı otomobillerini kapalı alanlara bıraktığı görüldü.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM verilerine göre, İstanbul güne 22 dereceler civarında seyreden hava sıcaklıkları ile parçalı bulutlu yerel yağmurlar görülecek. Gün boyu parçalı ve çok bulutlu olacak havanın, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağa dönüşebileceği tahmin ediliyor.
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Özellikle bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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İBB, ani ve kuvvetli yağmurun yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için şehir genelinde mazgalları açık tutuyor.
Kentte hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarında 29-32 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.
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