İstanbul'da sağanak yağış: Bakırköy'de alt geçidi su bastı

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan ve bazı bölgelerde devam eden yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Bakırköy ilçesinde sık sık kazaların yaşandığı Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan alt geçit, sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından sularla doldu.