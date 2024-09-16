İstanbul'da sağanak yağış: Bakırköy'de alt geçidi su bastı
İstanbul Bakırköy'de bulunan ve sık sık kazaların yaşandığı alt geçitte sağanak yağışın ardından su baskını meydana geldi. Trafik yoğunluğunun oluştuğu alt geçitte sular, İSKİ ekiplerince tahliye edildi.
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan ve bazı bölgelerde devam eden yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Bakırköy ilçesinde sık sık kazaların yaşandığı Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan alt geçit, sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından sularla doldu.