İstanbul'da sağanak yağış: Bakırköy'de alt geçidi su bastı

İstanbul Bakırköy'de bulunan ve sık sık kazaların yaşandığı alt geçitte sağanak yağışın ardından su baskını meydana geldi. Trafik yoğunluğunun oluştuğu alt geçitte sular, İSKİ ekiplerince tahliye edildi.

İstanbul'da sağanak yağış: Bakırköy'de alt geçidi su bastı - 1

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan ve bazı bölgelerde devam eden yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Bakırköy ilçesinde sık sık kazaların yaşandığı Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan alt geçit, sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından sularla doldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da sağanak yağış: Bakırköy'de alt geçidi su bastı - 2

Sahil yolunu kullanan araçlar, göle dönen alt geçitten geçmekte zorlandı.

İstanbul'da sağanak yağış: Bakırköy'de alt geçidi su bastı - 3

Su baskını nedeniyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu.

İstanbul'da sağanak yağış: Bakırköy'de alt geçidi su bastı - 4

Biriken su ise kısa sürede İSKİ ekipleri tarafından tahliye edildi.

İstanbul'da sağanak yağış: Bakırköy'de alt geçidi su bastı - 5
İstanbul'da sağanak yağış: Bakırköy'de alt geçidi su bastı - 6
İstanbul'da sağanak yağış: Bakırköy'de alt geçidi su bastı - 7
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