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İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

Anadolu Ajansı, DHA

İstanbul'da aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fatih'te sokak müzisyeni 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu, yağan sağanak yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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    Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak, iş yeri ve üstü kapalı yerlere sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
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    Yer yer gök gürültülü şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
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    HERKES KAÇTI O MELODİKASINI ÇALMAYA DEVAM ETTİ

    HERKES KAÇTI O MELODİKASINI ÇALMAYA DEVAM ETTİ
    Fatih'te Aksaray Meydanı'nda saat 15.00 sıralarında bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu melodika adı verilen müzik aletini çalarken görülüyor.
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    Çevredekilerin ıslanmamak için saçakların altına girdiği sırada, küçük kızın yağan yağmura aldırış etmeden melodikasını çaldığı o anlar kameraya yansıdı.
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    İşte İstanbul'dan sağanak manzaraları...
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