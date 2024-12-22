İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu: İş yerlerini su bastı
Meteorolojinin uyarıların ardından, İstanbul’da sağanak yağış gece boyunca etkili oldu. Beşiktaş ve Beyoğlu’nda çok sayıda iş yerini su bastı. Yollarda su birikintileri oluştu. Trafikte seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su basan yerlerde tahliye için aralıksız mesai yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, İstanbul’da sağanak yağış gece boyunca etkili oldu. Sağanak birçok ilçede hayatı olumsuz yönde etkilerken, vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağışın etkili olduğu Beşiktaş ve Beyoğlu’nda, çok sayıda iş yerini su bastı.