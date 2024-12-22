İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu: İş yerlerini su bastı

Meteorolojinin uyarıların ardından, İstanbul’da sağanak yağış gece boyunca etkili oldu. Beşiktaş ve Beyoğlu’nda çok sayıda iş yerini su bastı. Yollarda su birikintileri oluştu. Trafikte seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su basan yerlerde tahliye için aralıksız mesai yaptı.

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu: İş yerlerini su bastı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, İstanbul’da sağanak yağış gece boyunca etkili oldu. Sağanak birçok ilçede hayatı olumsuz yönde etkilerken, vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağışın etkili olduğu Beşiktaş ve Beyoğlu’nda, çok sayıda iş yerini su bastı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu: İş yerlerini su bastı - 2

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’ndaki yollarda su birikintileri oluştu. Trafikte seyir halinde olan sürücüler, araçlarını kullanırken zor anlar yaşadı.

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu: İş yerlerini su bastı - 3

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda sağanak yağışla birlikte iki deponun bodrum katını su bastı. Adrese gelen itfaiye ekipleri, binaların bodrum katlarındaki suyu tahliye etti.

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu: İş yerlerini su bastı - 4
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu: İş yerlerini su bastı - 5
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu: İş yerlerini su bastı - 6
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