İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor (Esenyurt’ta dere taştı, istinat duvarı yıkıldı)

VALİLİK UYARMIŞTI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbulluları uyarmıştı.

“İstanbul’da tahmin edilen meteorolojik uyarılarla uyumlu olarak devam eden yağışların başta Boğaz çevresi ve civarı olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.” diyen Vali Gül, yağışların sabah saatlerinden sonra etkisini artıracağını bildirmişti.