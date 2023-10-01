İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor (Esenyurt’ta dere taştı, istinat duvarı yıkıldı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur başladı. Gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini daha da artırdı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, köprü altlarına sığındı. Aşırı yağış nedeniyle Esenyurt ve Arnavutköy’de dere taştı. Taşan dere nedeniyle Esenyurt’ta bir istinat duvarı yıkıldı.

İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor (Esenyurt’ta dere taştı, istinat duvarı yıkıldı) - 1

İstanbul’da beklenen yağış gece saatlerinde başladı.

Sağanak yağış, sabah saatlerine gelindiğinde etkisini artırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor (Esenyurt’ta dere taştı, istinat duvarı yıkıldı) - 2

KENTİN KUZEYİNDE DAHA ETKİLİ

Sabah 05.00 sularında kentin kuzey kesimlerinde başlayan sağanak, Anadolu Yakası’nın tamamında etkili oldu.

Anadolu Yakası’ndaki yağışlar aralıklarla etkili oluyor.

Yağışlar, Avrupa Yakası’nında ise kuzey kesimler ile kentin batısında etkisini sürdürüyor.

İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor (Esenyurt’ta dere taştı, istinat duvarı yıkıldı) - 3

ESENYURT'TA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Sağanak yağışın etkili olduğu noktalardan biri de Esenyurt.

Esenyurt'ta şiddetli yağış nedeniyle dere taştı.

Yeşilkent Mahallesi’nde taşan dere suları nedeniyle istinat duvarı çöktü.

İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor (Esenyurt’ta dere taştı, istinat duvarı yıkıldı) - 4

Olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor (Esenyurt’ta dere taştı, istinat duvarı yıkıldı) - 5

ARNAVUTKÖY'DE DERE TAŞTI

Arnavutköy’de ise sağanak yağış sonrası Arnavutköy Deresi taştı.

Taşkın nedeniyle araçlar, trafikte ilerlemekte zorlandı.

Kapanan yolu ve rögarları açmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor (Esenyurt’ta dere taştı, istinat duvarı yıkıldı) - 6

VALİLİK UYARMIŞTI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbulluları uyarmıştı.

“İstanbul’da tahmin edilen meteorolojik uyarılarla uyumlu olarak devam eden yağışların başta Boğaz çevresi ve civarı olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.” diyen Vali Gül, yağışların sabah saatlerinden sonra etkisini artıracağını bildirmişti.
İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor (Esenyurt’ta dere taştı, istinat duvarı yıkıldı) - 7

AKOM: SEL VE DERE TAŞMASINA DİKKAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada ise sel, dere taşması, su basması gibi olumsuzlulara karşı vatandaşların dikkatli olması istenmişti.

İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor (Esenyurt’ta dere taştı, istinat duvarı yıkıldı) - 8
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