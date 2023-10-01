İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor (Esenyurt’ta dere taştı, istinat duvarı yıkıldı)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur başladı. Gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini daha da artırdı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, köprü altlarına sığındı. Aşırı yağış nedeniyle Esenyurt ve Arnavutköy’de dere taştı. Taşan dere nedeniyle Esenyurt’ta bir istinat duvarı yıkıldı.
İstanbul’da beklenen yağış gece saatlerinde başladı.
Sağanak yağış, sabah saatlerine gelindiğinde etkisini artırdı.