İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağmur giderek şiddetini artırdı. Bazı bölgelerde yollar gölle döndü, araçlar trafikte mahsur kaldı. Megakent, 5 saatte 100 kilogram yağış aldı.

Haberler 15.08.2022 - 15:54 | Son Güncelleme : 15.08.2022 - 17:54

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu - 1

'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

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İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu - 2

Kentte sabah başlayan ve devam eden sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su baskınları oluştu.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu - 3

Düşen yağmur miktarı, mevsim normallerinin dört katına çıktı.

Çekmeköy'de metrekareye 100 kilogram, Maslak'ta ise 80 kilogram yağmur düştü.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu - 4

Kente 4-5 saat içinde 100 kg yağış düştüğünÜ söyleyen NTV Editörü Dilek Çalışkan, "Bu miktardaki yağışlar Aralık ayı boyunca yağardı" sözleriyle yağışın büyüklüğüne dikkat çekti.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu - 5

Ekipler, su baskınlarının yaşandığı yerlerde tahliye çalışmaları yaptı.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu - 6

Bazı vatandaşlarsa şiddetli yağışa yolda yakalandı.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu - 7

ULAŞIMDA AKSAMA

Yağışın etkisiyle toplu taşıma seferlerinde de aksama yaşandı. 

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu - 8

Avcılar Kaymakamlığı'nın bodrum katını su bastı.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu - 9

Beykoz'da spor salonunun çatısı çöktü.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu - 10

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastanesi'nin altı katı su altında kaldı.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu - 11

Olay yerine gelen İstinye İtfaiye Merkezi'ne bağlı itfaiye ekipleri mahsur kalan hastaları kurtardı.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu - 12

HAVA TRAFİĞİ DE OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Öte yandan sabah saatlerinde etkisini artıran yağmur nedeniyle Pegasus Hava Yolları'nın Tel Aviv-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamadı.

Bir süre havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren uçak Çanakkale Havalimanı'na yönlendirildi.

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Aynı saatlerde birçok uçak da havada tur attı.

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Uçakların yakıt kritiğine girmemesi için 09.28-10.20 saatleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara öncelik verilirken, kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler yaşandı.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu - 15

İşte İstanbul'un sağanak mücadelesinden fotoğraflar...

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