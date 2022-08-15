İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

Haberler 15.08.2022 - 15:54 | Son Güncelleme : 15.08.2022 - 17:54
İstanbul'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah başlayan ve devam eden sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su baskınları oluştu.
Düşen yağmur miktarı, mevsim normallerinin dört katına çıktı.
Çekmeköy'de metrekareye 100 kilogram, Maslak'ta ise 80 kilogram yağmur düştü.
Kente 4-5 saat içinde 100 kg yağış düştüğünÜ söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Bu miktardaki yağışlar Aralık ayı boyunca yağardı" sözleriyle yağışın büyüklüğüne dikkat çekti.
Ekipler, su baskınlarının yaşandığı yerlerde tahliye çalışmaları yaptı.
Bazı vatandaşlarsa şiddetli yağışa yolda yakalandı.
Yağışın etkisiyle toplu taşıma seferlerinde de aksama yaşandı.
Avcılar Kaymakamlığı'nın bodrum katını su bastı.
Beykoz'da spor salonunun çatısı çöktü.
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastanesi'nin altı katı su altında kaldı.
Olay yerine gelen İstinye İtfaiye Merkezi'ne bağlı itfaiye ekipleri mahsur kalan hastaları kurtardı.
Öte yandan sabah saatlerinde etkisini artıran yağmur nedeniyle Pegasus Hava Yolları'nın Tel Aviv-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamadı.
Bir süre havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren uçak Çanakkale Havalimanı'na yönlendirildi.
Aynı saatlerde birçok uçak da havada tur attı.
Uçakların yakıt kritiğine girmemesi için 09.28-10.20 saatleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara öncelik verilirken, kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler yaşandı.
İşte İstanbul'un sağanak mücadelesinden fotoğraflar...