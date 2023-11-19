İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de dere taştı, yollar göle döndü)

HADIMKÖY’DE TUZLAMA ÇALIŞMASI

Kentin yüksek kesimlerinde daha çok etkili olan kar yağışı nedeniyle Hadımköy’de belediye ekiplerince tuzlama çalışması yapıldı.

Bir süre etkili olan kar daha sonra yerini yağmur ve karla karışık yağmura bıraktı.