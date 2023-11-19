İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de dere taştı, yollar göle döndü)
Türkiye’nin batısında sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor. İstanbul’da gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağdı. Sabah uyanan İstanbulular, beyaz örtüyle karşılaştı. Fırtınanın en çok etkili olduğu Şile’de Yeşilçay Deresi taştı. Taşkın nedeniyle işletmeleri su bastı. Eyüpsultan’da ise toprak kayması yaşandı. Kentte fırtına nedeniyle hava ulaşımı da olumsuz etkilenirken, Türk Hava Yolları’nın bugün yapılması planlanan 105 seferi iptal edildi.
Türkiye’nin batısında sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor.
İstanbul’da dün başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle bazı bölgelerde kar yağışına dönüştü.
Meteoroloji'den 50 il için uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına devam ediyor (Bugün hava nasıl olacak?)