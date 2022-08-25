İstanbul'da sağanak (Yağış ne zamana kadar devam edecek?)

AFAD ve Meteoroloji'nin verdiği art arda uyarıların beklenen sağanak İstanbul'da başladı. Özellikle Avrupa Yakası'nda gök gürültülerinin eşlik ettiği yağış Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beşiktaş ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.08.2022 - 10:04 | Son Güncelleme : 25.08.2022 - 11:10

İstanbul'da sağanak (Yağış ne zamana kadar devam edecek?) - 1

Geri dönen yaz sağanaklarından İstanbul da etkileniyor.

'den 11 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

İstanbul'da sağanak (Yağış ne zamana kadar devam edecek?) - 2

Avrupa Yakası'nda sabah 09.00 saatlerinde başlayan ve gök gürültülerinin eşlik ettiği yağış Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beşiktaş ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

İstanbul'da sağanak (Yağış ne zamana kadar devam edecek?) - 3

Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

İstanbul'da sağanak (Yağış ne zamana kadar devam edecek?) - 4

ESENYURT'TA YİNE SU BASKINI

Esenyurt'ta ise her şiddetli yağışın ardından oluşan görüntü değişmedi.

İstanbul'da sağanak (Yağış ne zamana kadar devam edecek?) - 5

Yağış nedeniyle yolların göle döndüğü Esenyurt'ta bazı evleri su bastı.

İstanbul'da sağanak (Yağış ne zamana kadar devam edecek?) - 6

KUM TORBALI BARİKAT ÖNLEMİ

Esenyurt'un bir mahallesindeyse camii su basmaması için 'kum torbalı' barikat önlemi alındı.

İstanbul'da sağanak (Yağış ne zamana kadar devam edecek?) - 7

NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Öte yandan Meteoroloji tarafından 'sarı kodlu' uyarı verilen megakentte, yağışlı havanın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul'da sağanak (Yağış ne zamana kadar devam edecek?) - 8

YOL ÇÖKTÜ

Eyüpsultan'da İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle otobüsün ön kısmındaki lastikler zemine gömüldü. 

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