İstanbul'da sağanak (Yağış ne zamana kadar devam edecek?)

Haberler - Anadolu Ajansı 25.08.2022 - 10:04 | Son Güncelleme : 25.08.2022 - 11:10
Geri dönen yaz sağanaklarından İstanbul da etkileniyor.
Meteoroloji'den 11 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı
Avrupa Yakası'nda sabah 09.00 saatlerinde başlayan ve gök gürültülerinin eşlik ettiği yağış Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beşiktaş ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.
Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
Esenyurt'ta ise her şiddetli yağışın ardından oluşan görüntü değişmedi.
Yağış nedeniyle yolların göle döndüğü Esenyurt'ta bazı evleri su bastı.
Esenyurt'un bir mahallesindeyse camii su basmaması için 'kum torbalı' barikat önlemi alındı.
Öte yandan Meteoroloji tarafından 'sarı kodlu' uyarı verilen megakentte, yağışlı havanın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Eyüpsultan'da İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle otobüsün ön kısmındaki lastikler zemine gömüldü.