İstanbul'da sağanak yağış bugün de etkili olacak

Meteoroloji, beş günlük hava tahmin haritalarını yayınladı. İstanbul ve Trakya'yı etkisi altına alan sağanak yağış bugün de devam edecek. Pazartesi günü yağışlar etkisini kaybedecek. Yeni haftanın ortasında yurtta sıcaklıklar artacak.

İstanbul'da sağanak yağış bugün de etkili olacak - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğu, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da sağanak yağış bugün de etkili olacak - 2

Marmara'nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz'de yağışlar yer yer kuvvetli olacak.

İstanbul'da sağanak yağış bugün de etkili olacak - 3

Hava sıcaklıkları haftanın son gününde kuzey kesimlerinde 3-5 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olması beklenmiyor.

İstanbul'da sağanak yağış bugün de etkili olacak - 4

Meteoroloji Marmara'nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlara karşı uyarıda bulundu.

İstanbul'da sağanak yağış bugün de etkili olacak - 5

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta, Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul'da sağanak yağış bugün de etkili olacak - 6

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da toz taşınımı beklenirken ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul'da sağanak yağış bugün de etkili olacak - 7
İstanbul'da sağanak yağış bugün de etkili olacak - 8
İstanbul'da sağanak yağış bugün de etkili olacak - 9
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