İstanbul'da sağanak yağış bugün de etkili olacak
Meteoroloji, beş günlük hava tahmin haritalarını yayınladı. İstanbul ve Trakya'yı etkisi altına alan sağanak yağış bugün de devam edecek. Pazartesi günü yağışlar etkisini kaybedecek. Yeni haftanın ortasında yurtta sıcaklıklar artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğu, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.