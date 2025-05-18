İstanbul'da sağanak yağış bugün de etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğu, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.