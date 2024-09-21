İstanbul'da sağanak yağış: Rögarlar taştı, yollar göle döndü
İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan kısa süreli sağanak geçişleri hayatı olumsuz etkiledi. Beylikdüzü ve Esenyurt'un bazı noktalarında rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu. Küçükçekmece'de ise bir caminin şadırvanını ve konferans salonunu su bastı. Yağışın akşam saatlerine kadar aralıklı etkili olması bekleniyor.
Meteorolojinin dün yaptığı uyarının ardından, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı.