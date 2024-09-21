İstanbul'da sağanak yağış: Rögarlar taştı, yollar göle döndü

İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan kısa süreli sağanak geçişleri hayatı olumsuz etkiledi. Beylikdüzü ve Esenyurt'un bazı noktalarında rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu. Küçükçekmece'de ise bir caminin şadırvanını ve konferans salonunu su bastı. Yağışın akşam saatlerine kadar aralıklı etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da sağanak yağış: Rögarlar taştı, yollar göle döndü - 1

Meteorolojinin dün yaptığı uyarının ardından, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da sağanak yağış: Rögarlar taştı, yollar göle döndü - 2

Kısa süreli etkisini gösteren sağanak nedeniyle Beylikdüzü ve Esenyurt'un bazı noktalarında rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da sağanak yağış: Rögarlar taştı, yollar göle döndü - 3

CAMİNİN ŞADIRVANINI SU BASTI

Küçükçekmece'deki Hacı Mustafa Güllü Camii'nin şadırvan ve konferans salonu, rögarların tıkanması nedeniyle kanalizasyon suyuyla doldu.

İstanbul'da sağanak yağış: Rögarlar taştı, yollar göle döndü - 4

Caminin dernek başkanı Ali Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmur yağdığı zaman caminin tuvaletinin, şadırvanının ve konferans salonunun en az 50 santimetre suyla dolduğunu söyledi.

İstanbul'da sağanak yağış: Rögarlar taştı, yollar göle döndü - 5

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısında göre, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da sağanak yağış: Rögarlar taştı, yollar göle döndü - 6
İstanbul'da sağanak yağış: Rögarlar taştı, yollar göle döndü - 7
İstanbul'da sağanak yağış: Rögarlar taştı, yollar göle döndü - 8
İstanbul'da sağanak yağış: Rögarlar taştı, yollar göle döndü - 9
İstanbul'da sağanak yağış: Rögarlar taştı, yollar göle döndü - 10
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