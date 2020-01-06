İstanbul'da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar (Hangi ilçe ne kadar yağış aldı?)

İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar devam ediyor. Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar yoğun trafikle karşılaştı. Yollarda trafik yoğunluğu yüzde 80'e yaklaşırken denizde de çok sayıda sefer iptal edildi. İstanbul'da etkili olan sağanakta metrekareye ortalama 36,3 kilogram yağış düştü. Beykoz ve Eyüpsultan 70 kilogramın üzerinde yağış aldı.

İHA - DHA 06.01.2020 - 07:36





İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Gece saatlerinden bu yana devam eden yağış, sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağışla birlikte ana arterlerde trafik yoğunluğu yüzde 80'e yaklaşırken, toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.

TRAFİK DURUMU

Kentin bir çok noktasında yollarda su birikintileri oluştu.

Sarıyer'de rögarların taşması sonucu göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri tarafından rögar kapakları açılarak su tahliye edildi.

Yağmurla gelen çamur, İstanbul Boğazı'na karıştı.

Topkapı alt geçidini de su bastı. Su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, olay yerine gelerek alt geçitte tıkanan rögar kapaklarını açarak biriken suyu tahliye etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava sebebiyle ilçelere metrekareye 10 ile 75 kilogram arasında yağış düştü. Yer yer tam fırtına ile birlikte sağanak geçişlerinin çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Fırtına nedeniyle Marmara Denizi'nde Şehir Hatları, İDO, BUDO deniz ulaşımı seferlerinde iptaller yaşandı. Tarabya Üstü Arabayolu Caddesi'nde ağaç devrildi. TEM Halkalı Yan yol-İkitelli istikameti, Merkezefendi, Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi Tramvay yolu, Topkapı Altgeçidi, Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi tramvay yolunda göllenme oluştu. Kabataş-Bağcılar Tramvayı seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Gece İstanbul genelinde 1 araç göllenmeden kurtarılırkenı, 14 ayrı noktada çatı ve ağaç dalı temizliği yapıldı. Sağanak ve fırtına nedeniyle İstanbul İtfaiyesi, İSKİ, Yol Bakım, Park Bahçeler, Zabıta, İBB Trafik, Çevre Koruma ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri alınan ihbarlara müdahale etti.

HANGİ İLÇEYE NE KADAR YAĞDI? Yağışın başladığı dün akşam saatlerinden bugün 12.00 itibarıyla Beykoz metrekareye 74,7 kilogram, Eyüpsultan 74,4 kilogram, Şişli 68 kilogram, Tuzla 68 kilogram ile en fazla yağış alan bölgeler oldu. İl genelinde ise ortalama 36,3 kilogram yağış kaydedildi.

İlçe ilçe yağış miktarları...